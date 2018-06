Wind presenta le nuove offerte Family per prepararci all’estate

Windows Collaboration Displays : anche gli OEM potranno presentare la loro versione del Surface Hub : Uno dei principali obiettivi della gamma Surface, se non il principale in assoluto, consiste nel fungere da esempio per gli OEM, i quali producono diverse versioni dei device garantendo un mercato con tanti prodotti dalle caratteristiche e soprattutto dai costi differenti. Questa “filosofia” è stata già applicata ai 2-in-1, ai laptop, ai convertibili e agli all-in-one; adesso è arrivato il turno di pensare anche alla categoria degli ...

Vanessa Incontrada - look clamoroso ai Wind music award : terremoto su Rai1 - si presenta così : Vanessa Incontrada ha scatenato i fan sui social sin dalla sua prima apparizione sul palco dei Wind music award , andato in onda ieri su Rai1. Accanto a Carlo Conti , l'attrice ha dominato il palco e ...

Wind Music Awards : 4 - 5 giugno Arena di Verona. Ecco cast e presentatori : Ecco le categorie: oro , oltre i 40.000 spettatori, platino , oltre i 100.000 spettatori, multi platino , oltre i 200.000 spettatori, Un riconoscimento sarà altresì riservato agli spettacoli non ...

Windows 10 on ARM : Qualcomm sviluppa lo Snpadragon 850 e Dell si prepara a presentare il suo 2-in-1 [Rumor] : Le indiscrezioni che in questi giorni stanno rimbalzando sul web in merito alla piattaforma Windows 10 on ARM si fanno ancora più interessanti ed è ormai chiaro che Microsoft sia intenzionata a migliorarla ulteriormente rimuovendo del tutto i problemi Della prima generazione attualmente in commercio. Secondo alcuni Benchmark apparsi su Geekbench, Qualcomm starebbe lavorando al nuovo processore Snapdragon 850 che altro non è una variante ...

Honor presenta il suo primo notebook con Windows 10 : MagicBook : Durante il corso di un evento tenutosi in Cina, Honor ha presentato al grande pubblico il suo primo notebook in assoluto dotato, ovviamente, di Windows 10. L’azienda asiatica si è detta molto soddisfatta del suo prodotto che punta tutto sulla mobilità essendo stato progetto e costruito sulla filosofia degli smartphone. A tal proposito, il notebook è stato reso dai progettisti molto sottile e leggero con un 1,47Kg di peso e uno spessore che ...

Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche online : Wind sta contattando alcuni già clienti proponendo loro una tra quattro offerte selezionate ad personam dal reparto commerciale. Inoltre per chi ricarica online ci sono Huawei P20 e la finale di The Voice in palio. L'articolo Wind presenta offerte tutto incluso ai già clienti e regala Huawei P20 con le ricariche online proviene da tuttoAndroid.