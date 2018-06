http://feedproxy.goo

: #Whatsapp preferito a Facebook per le #news, soprattutto dagli adolescenti: Ancora problemi… - giannifioreGF : #Whatsapp preferito a Facebook per le #news, soprattutto dagli adolescenti: Ancora problemi… - Btsitaly2 : Votate I Bts dajeee!!! #MTVMusicCup: vota il tuo artista preferito! - killemwithkndn : #MTVMusicCup: vota il tuo artista preferito! -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Ancora problemi per, secondo un sondaggio condotto da Reuters sul consumo di notizie in rete attraverso i social network. I più giovani preferiscono sempre più rivolgersi aper i contenuti su cui informarsi, Googletroppo incentrato sulla vendita che sulle notizie e il social di Zuckerberg ha perso credibilità.preferita per leUna ricerca condotta su 74.000 persone in 37 Paesi, mostra un calo di 9 punti percentuali sull’utilizzo di, il più grande social network al mondo, per la ricerca e fruizione di notizie dal 2017 nei soli Stati Uniti e di 20 punti per il pubblico più giovane, secondo il sondaggio condotto da Reuters Institute. “L’uso dei social media per le notizie è iniziato a calare in un certo numero di mercati chiave dopo anni di continua crescita“, ha detto Nic Newman, ricercatore associato presso ...