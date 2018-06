Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione! : ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani. Ecco i film programmazione al cinema: ‘Jurassic World: Il Regno Distrutto’, ‘La Terra dell’Abbastanza’, ‘Rabbia furiosa – Er Canaro’ e ‘Tito e gli alieni’. Sinossi: Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; […] L'articolo Weekend al cinema con le proposte di ...

Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione! : ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani. Ecco i quattro film al cinema: ‘Deadpool 2’, ‘Giù le mani dalle nostre figlie’, ‘Dogman’ e ‘Famiglia allargata’. Sinossi: Il supereroe più politicamente scorretto di tutto l’universo Marvel si prepara a tornare al cinema nel 2018 con un imperdibile sequel. Scheda tecnica: ‘Deadpool 2‘ regia di David Leitch; cast […] L'articolo Weekend al cinema con le proposte di ...

Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione! : ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani. Ecco i quattro film al cinema: ‘Tonno Spiaggiato’, ‘LORO 2’, ‘Show Dogs – Entriamo in scena’ e ‘Benvenuto in Germania’. Sinossi: Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco, un ragazzo che fa di tutto per riconquistare la fidanzata, che lo ha lasciato. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, finalmente […] L'articolo Weekend al cinema con ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel Weekend del 5 e 6 maggio : MANUEL di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa. Italia 2017. Durata 98’. Voto 4/5 (DT) “Adesso tu esci e trova la tua strada”. Manuel è diventato maggiorenne. Dopo molti anni sta per uscire da un istituto minorile per chi non ha sostegno familiare. Faccia spigolosa e asimmetrica, capelli rasati a metà cranio, Manuel è un tipo giusto, un tipo buono e tollerante. Sua madre, inoltre, potrà uscire dal carcere ...

Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione! : ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani. Ecco i quattro film al cinema: ‘Arrivano i Prof’, ‘A Beautiful Day’, ‘Game Night – Indovina chi muore stasera’ e ‘L’isola dei cani’. Sinossi: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito […]

“Avengers : Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo Weekend al cinema - la cifra più alta di sempre : Avengers: Infinity War – l’ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi – ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre. Il precedente record di incassi nel primo weekend al The post “Avengers: Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre appeared first on Il Post.

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non vedere nel Weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...