Web e marketing La comunicazione al tempo dei social

A Rimini la VI edizione del Web marketing Festival - evento sull’innovazione digitale : Il 20-21-22 giugno il mondo dell’innovazione digitale italiana si ritrova a Rimini per la sesta edizione del Web Marketing Festival . Più di 50 eventi, un’area espositiva più grande che mai e 20 iniziative per raccontare il presente e il futuro del web. Dalla formazione professionale sul mondo del web Marketing ai dibattiti dedicati ai trend dall’universo tech, dalla robotica alle intelligenze artificiali, dagli ...

Al Web marketing festival di Rimini si preme l'acceleratore sull'innovazione digitale : Formazione con oltre 400 tra speaker e ospiti da tutto il mondo interverranno all'interno di 45 sale dedicate alle principali leve del digitale e del digital marketing come Ecommerce e Retail, Crowdfunding, Coding & IT, Blockchain e Criptovalute, Digital HR ...

Web marketing Festival 2018 - l'intervista a Cosmano Lombardo : Negli ultimi anni sono nate aziende che cercano di adoperarsi per crescere nel proprio settore e per far crescere il mondo del digitale. Un neo forse è rappresentato dalle istituzioni che potrebbero ...