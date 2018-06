Volley | Nations League 2018 | oggi Italia-Cina 15 giugno Orario d’inizio e come vederla

VIDEO Volley - Nations League : Italia straripante - sconfitto il Brasile nella bolgia di Eboli. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto il Brasile per 3-2, prendendosi così un nuovo scalpo di lusso dopo aver già battuto Cina, Serbia e Olanda. Le azzurre festeggiano al PalaSele di Eboli anche se purtroppo mancano l’accesso alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi - Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio. Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle delle azzurre. Egonu maestosa schiacciatrice - Danesi un muro - Ortolani di classe : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nell’ultima partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Nuovo successo di lusso da parte delle azzurre che però non riescono a qualificarsi alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti scese in campo al PalaSele di Eboli. PAOLA Egonu: 9. Semplicemente strepitosa! Mazzanti la tiene inizialmente in panchina ma a partita in corso pensa alla genialata: ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia balla la samba - travolto il Brasile tra muri e aces! Egonu gioca da schiacciatrice : L’Italia chiude in bellezza la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley femminile e sconfigge il Brasile per 3-2 (22-25; 25-20; 17-25; 25-19; 15-12) al PalaSele di Eboli. Le azzurre conquistano l’ottava vittoria consecutiva (la decima complessiva) nel prestigioso torneo internazionale ma purtroppo non riescono a qualificarsi alla Final Six: la nostra Nazionale paga a caro prezzo gli stop contro Polonia e Giappone a ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile in DIRETTA. Azzurre per la vittoria di lusso e chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le Azzurre affronteranno la corazzata verdeoro nell’ultima giornata della prestigiosa competizione internazionale ma purtroppo non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi alla Final Six a cui invece le sudamericane sono già ammesse. Cristina Chirichella e compagne vanno a caccia della ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - bisogna ripartire! Azzurri per la vittoria contro la Cina - ma quante assenze : L’Italia deve assolutamente rialzare la testa nella Nations League 2018 di Volley maschile e il weekend che sta per incominciare potrebbe rivelarsi davvero ideale per rilanciarsi e rimanere ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Gli Azzurri saranno impegnati a Seoul contro Corea del Sud, Cina e Australia: un trittico sulla carta decisamente agevole per la nostra Nazionale che se la dovrà ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - sfida al Brasile per chiudere in bellezza. Vincere per l’onore : Ora si gioca solo per chiudere in bellezza e per lasciare la competizione con il sorriso. Questa sera (ore 20.00) l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima giornata della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) con la certezza di non poter più conquistare la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale: non sono bastate sette vittorie consecutive ...