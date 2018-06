Volley | Nations League 2018 | Italia-Corea del Sud 16 giugno Data | programma | orario

Volley - Nations League 2018 : Italia - continua la corsa! Gli azzurri sfidano la piccola Corea del Sud : L’Italia prosegue la propria marcia nella Nations League 2018 di Volley maschile e non deve più commettere passi falsi se vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Gli azzurri, dopo aver sconfitto la Cina, torneranno in campo a Seoul sabato 16 giugno (ore 07.00) per affrontare la Corea del Sud in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi alla nostra ...

Volleyball Nations League Maschile : l’Italia vince sulla Cina - il riassunto della partita : La Volleyball Nations League giunta al quarto round vede trionfare l’Italia sulla Cina, il resoconto della partita Comincia con una vittoria (la sesta) il cammino dell’Italia nel quarto round di Volleyball Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Nel primo match di giornata Lanza e compagni hanno avuto ragione della Cina con il punteggio di 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17) al termine di una gara non particolarmente ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia supera la Cina : SEOUL , COREA DEL SUD, - Esordio vincente per gli azzurri nel quarto round di Volleyball Nations League partito oggi in Corea del Sud . Nella prima partita Lanza e compagni hanno avuto ragione della ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Cina 3-1 - le pagelle degli azzurri. Rilancio Maruotti - conferma Nelli - difficoltà Lanza : L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è rilanciata nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri conquistano la sesta vittoria nel torneo e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi di Chicco Blengini scesi in campo a Seoul (Corea del Sud). GABRIELE Maruotti: 7. Viene spedito nella mischia in maniera inattesa, si conferma uno schiacciatore di grande esperienza anche ...

Volley Nations League 2018. Missione compiuta : gli azzurri battono la Cina 3-1 con qualche ombra : Vittoria doveva essere e vittoria è stata: Missione compiuta dalla Nazionale azzurra che supera 3-1 la Cina e torna a sperare nella qualificazione alla finale di Nations League. Prova in chiaroscuro della nazionale di Blengini che ha dominato il campo nel secondo e nel quarto set, facendo valere una qualità di gioco indubbiamente superiore ma che nel finale del primo parziale e soprattutto in un terzo set da dimenticare, ha mostrato ancora tutti ...

LIVE Italia-Cina - Nations League Volley in DIRETTA : bisogna vincere. Black out azzurro dopo un buon avvio : Italia avanti 2-1 : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri vanno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: i ragazzi del CT Chicco Blengini devono subito rialzarsi dopo due weekend problematici e devono sfruttare al meglio la sfida contro la formazione cinese, tutt’altro che irresistibile. La nostra Nazionale ...

Volleyball Nations League Femminile – Le azzurre salutano Eboli con l’ultima vittoria : Brasile ko : Volleyball Nations League: Il PalaSele esulta, l’Italia piega il Brasile 3-2 Si è chiusa con una vittoria, l’ottava consecutiva, la Volleyball Natons League della nazionale italiana Femminile che questa sera ha battuto 3-2 (22-25, 25-20, 17-25, 25-19, 15-12) il Brasile. Nella bellissima cornice di pubblico del PalaSele, 6000 gli spettatori presenti, la nazionale azzurra hanno lottato per cinque set, riuscendo ad avere la meglio sulla formazione ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Cina (15 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 15 giugno si gioca Italia-Cina, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scendono in campo per conquistare una vittoria fondamentale in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale deve assolutamente imporsi contro la modesta formazione asiatica per restare in corsa e continuare a sognare l’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. I ...

VIDEO Volley - Nations League : Italia straripante - sconfitto il Brasile nella bolgia di Eboli. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa nella Nations League 2018 di Volley femminile e ha sconfitto il Brasile per 3-2, prendendosi così un nuovo scalpo di lusso dopo aver già battuto Cina, Serbia e Olanda. Le azzurre festeggiano al PalaSele di Eboli anche se purtroppo mancano l’accesso alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le squadre qualificate alle Final Six e i due gironi - Italia eliminata : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2018 di Volley femminile. Dopo 5 durissime tappe e 15 partite giocate da ogni squadra, conosciamo le sei formazioni che parteciperanno alla Final Six in programma a Nanjing (Cina) dal 26 giugno al 1° luglio. Gli USA Campioni del Mondo hanno chiuso al primo posto davanti alla Serbia Campionessa d’Europa. Terzo posto per il Brasile, quarta l’Olanda (entrambe con 12 vittorie ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Brasile 3-2 - le pagelle delle azzurre. Egonu maestosa schiacciatrice - Danesi un muro - Ortolani di classe : L’Italia ha sconfitto il Brasile per 3-2 nell’ultima partita della Nations League 2018 di Volley femminile. Nuovo successo di lusso da parte delle azzurre che però non riescono a qualificarsi alla Final Six. Di seguito le pagelle delle ragazze di Davide Mazzanti scese in campo al PalaSele di Eboli. PAOLA Egonu: 9. Semplicemente strepitosa! Mazzanti la tiene inizialmente in panchina ma a partita in corso pensa alla genialata: ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile in DIRETTA. 3-2 - azzurre maestose! Stese le verdeoro in casa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile , match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...