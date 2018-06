Virginia Raggi smentisce Luigi Di Maio | “a Roma nessuna strada sarà dedicata a Giorgio

“Dimissioni di Virginia Raggi”. Lo scandalo sullo stadio della Roma investe politicamente la sindaca : “Quanto accaduto ieri in Città sull’opera più rilevante attualmente in fase di realizzazione è estremamente grave. La Città deve essere messa al corrente subito. Serve la massima trasparenza sulle scelte operate e suoi collaboratori. Sull’opera stadio ci siamo già espressi con il nostro voto contrario in Aula Giulio Cesare alla delibera grillina. La sindaca deve venire a riferire oggi stesso in aula e deve chiarire come ...

MURALES ROMA - DAL “TRIDENTE” A Virginia RAGGI/ Tvboy colpisce ancora : Conte - Trump e Putin per il “Mondiale” : MURALES ROMA, torna Tvboy: dal Tridente a VIRGINIA RAGGI. Tre opere: Conte, Trump e Putin per il “Mondiale”, la sindaca e una sul premier italiano. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:06:00 GMT)

«Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta di Virginia : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto dello stadio della Roma. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

«Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta di Virginia : ... «Sì sì» Civita: «Allora, ovviamente per ragioni di opportunità...nulla che riguarda le tue società! Ovviamente! Però tu mi avevi detto che qualcuno...lui è laureato in economia...Se ti mando il ...

rcc * IMMA BATTAGLIA : ' il GAY PRIDE è ANDATO BENISSIMO - MI HA FATTO ARRABBIARE L'ATTEGGIAMENTO DI Virginia RAGGI. L'ABBIAMO INVITATA AL ... : La manifestazione di sabato era una manifestazione politica contro l'annullamento filosofico dell'amore omosessuale. Di Maio e Salvini sono uniti da Conte e da un governo in cui la questione ...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma diserta le urne - nei municipi 3 e 8 vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Roma - le speranze di Virginia Raggi con Di Maio e Toninelli al governo : il nodo dei fondi per il rilancio della Capitale : Chi lavora a stretto contatto con Virginia Raggi racconta che mercoledì sera, alla lettura del messaggino whatsapp contenente lo shot della lista ufficiale dei ministri in pectore, le si siano illuminati gli occhi. “Toninelli ai Trasporti. Non me l’aspettavo. Adesso sì che possiamo far ripartire Roma”, avrebbe esclamato la sindaca. Tralasciando le ricostruzioni più o meno Romanzate, quel che è certo è che l’accoppiata fra l’ex assicuratore di ...

Dopo due anni da sindaco - Virginia Raggi ha detto la sua sull'incurabilità di Roma : “Non chiedo sconti ma pretendo coRaggio da parte di tutti coloro che hanno l’immenso potere di raccontare: possibile che non ci sia mai nulla di positivo su cui scrivere?”. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha deciso di rispondere alla lettera aperta pubblicata sul Fatto Quotidiano, a firma Antonio Padellaro. Una lettera in cui il giornalista manifestava apertamente le sue preoccupazioni per una città in grande ...

Virginia Raggi e l'effetto domino dell'esecutivo giallo-verde : Roma. Ci sono occhi che, più degli altri, osservano con preoccupazione l’altalena pazzotica di questi giorni – occhi che, dopo il 4 marzo, avevano l’espressione soddisfatta di chi può dire “gatto” senza averlo nel sacco, ma che ora riflettono lo smarrimento di chi è finito per domandarsi “che fine f

Virginia Raggi : “Conte? Severo ma giusto - con lui il mio primo esame” : Virginia Raggi: “Conte? Severo ma giusto, con lui il mio primo esame” A Corrado Formigli ha raccontato che il futuro premier era assistente del suo professore di diritto privato. “Severo ma giusto”, ha commentato Continua a leggere L'articolo Virginia Raggi: “Conte? Severo ma giusto, con lui il mio primo esame” proviene da NewsGo.

Virginia Raggi : 'Conte? Severo ma giusto - con lui il mio primo esame' : "Svelo un aneddoto. Conte era assistente del mio professore di diritto privato e io feci con lui il mio primo esame", ha raccontato Virginia Raggi a Piazzapulita, il programma di La7. Si erano già ...

Virginia Raggi : "Conte? Severo ma giusto - con lui il mio primo esame all'università" : Il futuro premier era assistente del suo professore di diritto privato. "Severo ma giusto", ha commentato

Internazionali d’Italia : fischi sonori contro il sindaco Virginia Raggi [VIDEO] : Virginia Raggi fischiatissima agli Internazionali d’Italia durante la finale tra Nadal e Zverev: il pubblico inveisce contro il sindaco di Roma Virginia Raggi durante questa domenica, si è presentata al Foro italico per la finale degli Internazionali d’Italia tra Nadal e Zverev. Durante alcune fasi della gara, è stata pizzicata dalle telecamere ed il suo volto è apparso sul maxi schermo del campo centrale del Foro Italico. Pioggia di ...