Virginia Raggi ‘attaccata perché donna’? La sindaca ha ragione e torto

Stadio Roma - intervista a Emanuele Fiano (Pd) : “Virginia Raggi - Alfonso Bonafede e M5s devono spiegare” : Sull'inchiesta sullo Stadio della Roma la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e i ministri M5s, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, "devono spiegare, hanno l'obbligo di trasparenza assoluta": ad affermarlo è il deputato del Pd Emanuele Fiano, intervistato da Fanpage.it. "Nel governo del cambiamento hanno promesso anche la trasparenza, allora vengano a spiegare", afferma Fiano dicendosi sconcertato dal fatto che "la giunta Romana sia ...

Stadio della Roma : Virginia Raggi giunta in Procura : Stadio della Roma: potrebbe essere stata convocata dai magistrati per rispondere a domande sul ruolo di Lanzalone Roma- Pochi istanti fa è arrivata in Procura la sindaca di Roma, Virginia Raggi. La prima cittadina sarà ascoltata negli uffici di Piazzale Clodio. Come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta ‘Rinascimento’ che due giorni fa ha portato all’arresto dell’imprenditore Romano Luca ...

Stadio Roma - Virginia Raggi convocata in procura : Oggi gli interrogatori di garanzia. La sindaca ha incontrato il dg del club giallorosso. E, secondo indiscrezioni, nel registro degli indagati ci sarebbe anche il presidente del Coni Malagò

Virginia Raggi convocata in procura per il caso del nuovo stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

Stadio Roma - sindaca Virginia Raggi convocata in Procura : Roma, 15 giu. , askanews, La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata dagli inquirenti della Procura capitolina per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'...

Quando Di Battista definiva "stomachevole" il "Mi attaccano perché donna" di Virginia Raggi : La sindaca di Roma ha parlato di: «Accanimento mediatico contro di me, forse perché sono donna». Stessa linea difensiva usata dall'ex ministro Boschi nel caso Etruria. E che ricevette repliche feroci dai 5 Stelle Almirante, il capolavoro della Raggi: condivide l'intervista ma dice l'opposto di ciò che scrive "

Stadio Roma - sindaca Virginia Raggi convocata in Procura : Roma, 15 giu. , askanews, - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata convocata dagli inquirenti della Procura capitolina per essere ascoltata come persona informata sui fatti nell'ambito dell'...

Virginia Raggi convocata in procura come testimone sul ruolo di Lanzalone Video : I magistrati vogliono accertare che cosa sia accaduto durante le trattative per la costruzione dello stadio e accertare i rapporti reali della sindaca con l’ormai ex presidente di Acea, vero referente per il progetto. Oggi gli interrogatori di garanzia

Roma - Via Almirante non si fa : no di Virginia Raggi : Nessuna strada di Roma sarà dedicata a Giorgio Almirante. Lo ha deciso il sindaco, Virginia Raggi, annunciando il blocco della mozione approvata dal consiglio comunale coi voti di FdI e parte del M5s. Un colpo a sorpresa per la stessa Raggi che lo aveva appreso durante la trasmissione ‘Porta a Porta’ da Bruno Vespa. “Non lo sapevo, ero qui da lei: mi sono allontanata dal Campidoglio qualche ora fa. Suppongo sia un provvedimento ...

VIA GIORGIO ALMIRANTE A ROMA : GAFFE Virginia RAGGI/ Video - prima sostiene voto FdI-M5s poi contro-mozione : Via GIORGIO ALMIRANTE a ROMA, VIRGINIA RAGGI ferma tutto: Video, dopo voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, 'nessuna strada intitolata'.

Via Giorgio Almirante a Roma - Virginia Raggi ferma tutto/ "No strada a leader MSI" sindaca contro voto M5s-FdI : Via Giorgio Almirante a Roma, Virginia Raggi ferma tutto: dopo il voto favorevole di M5s e FdI, il Sindaco rilancia, "nessuna strada intitolata a segretario del Movimento Sociale"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:34:00 GMT)

Nuovo stadio Roma. Virginia Raggi accusa Luigi Di Maio : Guerra aperta nel M5S. A Porta a porta il sindaco Virginia Raggi sferra un duro attacco a Luigi Di Maio. Il

Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una via a Giorgio Almirante : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato nella tarda notte di giovedì che presenterà una mozione al Consiglio comunale per impedire che in città una via venga intitolata a Giorgio Almirante. Giovedì, con i voti dei consiglieri comunali del The post Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una via a Giorgio Almirante appeared first on Il Post.

Virginia Raggi smentisce Luigi Di Maio : “a Roma nessuna strada sarà dedicata a Giorgio Almirante” : Scontro interno al M5S. Luigi Di Maio aveva “benedetto” il voto inedito al Campidoglio frutto dell’asse di Governo con Matteo