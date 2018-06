VIDEO Volley | Nations League | Italia straripante | sconfitto il Brasile nella bolgia di

VIDEO Volley - Nations League 2018 : l’Italia torna alla vittoria - sconfitta la Bulgaria. Gli highlights della partita : L’Italia è tornata alla vittoria nella Nations League 2018 di Volley maschile sconfiggendo la Bulgaria per 3-1. Gli azzurri si sono imposti su Uchikov e compagni grazie alle prestazioni di rilievo da parte di Nelli e Lanza conquistando così il quinto successo nel torneo. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita giocata a Osaka (Giappone). Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

VIDEO Volley - l'Italia rompe il sortilegio : sconfitta l'Olanda dopo 7 anni - gli highlights della partita : L'Italia ha firmato un nuovo colpaccio e ha battuto l'Olanda nella Nations League 2018 di Volley femminile. dopo sette anni di sconfitte e di umiliazioni, le azzurre sono finalmente riuscite a vincere contro le oranjes: terza impresa consecutiva dopo aver annichilito Cina e Serbia. Sotto 1-2, Paola Egonu e compagne hanno confezionato una superlativa rimonta che ci tiene in vita per la qualificazione alla Final Six.

VIDEO Volley - Italia commovente : che vittoria contro la Serbia Campionessa d'Europa. Gli highlights della partita : L'Italia ha firmato una nuova impresa e, dopo aver surclassato la Cina Campionessa Olimpica, ha sconfitto anche la Serbia Campionessa d'Europa. Le azzurre hanno vinto la quinta partita nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six.

Volley - il VIDEO virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League

DIRETTA / Italia Argentina (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : 1^ set (Nations League volley femminile) : DIRETTA Italia Argentina, streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nella terza settimana di Nations League 2018, volley femminile(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:49:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 maschile 2^ tappa : calendario e orari tv gare Italia VIDEO : Nel fine settimane iniziera' per la Nazionale Italiana di Pallavolo maschile la 2^ tappa della Nations League 2018. A re il calendario, gli orari e la copertura tv delle partite dell'Italia. La prima settimana si è conclusa in trionfo per i ragazzi di coach Blengini, protagonisti del successo per 3 set a zero contro i padroni di casa della Serbia. Tre vittorie su tre per gli azzurri, che hanno sconfitto nelle prime due partite avversari

Italia Argentina/ Streaming VIDEO e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Nations League volley femminile) : diretta Italia Argentina, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata nella terza settimana di Nations League 2018, volley femminile(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 02:00:00 GMT)

VIDEO Volley - Italia-Brasile 3-2 : gli highlights dell'impresa! Azzurri scatenati - i Campioni Olimpici si arrendono : Una fantasmagorica Italia ha regalato una giornata indimenticabile a tutti gli appassionati di pallavolo: a Kraljewo (Serbia) gli Azzurri hanno sconfitto il Brasile per 3-2 nella seconda giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno compiuto un'impresa contro i Campioni Olimpici.

VIDEO Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-1 - gli highlights della partita. Show di Ivan Zaytsev : L'Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all'esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono subito messi in mostra a Kralijevo (Serbia) e hanno fatto la differenza contro i vicecampioni d'Europa. Show assoluto di Ivan Zaytsev, tornato alla grande in gruppo. Ottima prestazione anche da parte di Osmany Juantorena, Simone Anzani e Simone Giannelli.

Volley - Final Four Supercoppa italiana 2018 : ecco la città scelta e le date VIDEO : L'assemblea di Lega ha dato il via libera per la nuova sede delle Final Four della prossima Supercoppa italiana 2018. A re la citta' prescelta e il calendario con le date in cui verranno disputate le partite. La Pallavolo non va mai in vacanza. Dopo la fine dei play off di campionato, lo storico triplete conquistato da Perugia e il secondo-terzo posto raggiunti rispettivamente da Lube Civitanova e Perugia in Champions League, i riflettori si

Volley - Yoandy Leal alla Lube : l'incredibile palmares dello schiacciatore VIDEO : Yoandy Leal è ufficialmente un nuovo giocatore della Lube Civitanova. Lo schiacciatore cubano arriva dal Cruzeiro. Con il club brasiliano ha vinto tutto quello che poteva vincere. Il miglior biglietto da visita possibile per la sua prima avventura europea. L'ormai ex giocatore del Sada Cruzeiro veste dal 2015 la maglia della Nazionale brasiliana. A partire dalla prossima stagione, Leal riabbraccera' Bruno, campione olimpico a Rio de Janeiro con

Volleymercato : Lanza con la valigia in mano? VIDEO : Dalle ultime battute del campionato ad oggi sono passati pochi giorni, ma per chi segue le vicende relative al Volleymercato sembra passata un'eternita'. Ed in effetti tanti sono stati gli stravolgimenti delle principali squadre, quelle che vogliono puntare allo Scudetto 2018-2019 che, ormai, è difficile anche solo tenere il passo delle voci che si susseguono. Tra queste, l'ultima anche se tale possibilita' era data per possibile gia' da

Diretta/ Italia Australia (risultato finale 3-0) streaming VIDEO e tv - vittoria azzurra! (amichevole volley) : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della seconda amichevole contro gli aussie, ultimo test match per la nostra nazionale prima della Nations League.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:44:00 GMT)