Video Inter Juventus Under 15 5-0 | highlights e gol della partita finale scudetto

Juventus U15 : dopo la bufera del Video arriva la manita dell'Inter : TORINO - dopo le polemiche relative al video, postato dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale, si torna al calcio giocato. Nella finale scudetto l' Inter travolge la Juventus ed è campione d'...

DIRETTA/ Juventus Inter Under 15 (risultato finale 0-5) streaming Video e tv : Pokerissimo nerazzurro : DIRETTA Inter Juventus Under 15: info streaming video e tv della finale per il campionato Giovanissimi Nazionali, Serie A e B. In palio oggi il titolo italiano di categoria.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 21:57:00 GMT)

Karamoh / Video - il nerazzurro insulta la Juventus sui social : Zazzaroni senza parole punzecchia l'Inter : Yann Karamoh, Video: il nerazzurro insulta la Juventus sui social e i tifosi insorgono chiedono pene severe da parte dell'Inter. Subito le scuse del ex Caen.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Inter - Karamoh fa infuriare i tifosi bianconeri : “Juve di merda” [Video] : L’Interista Karamoh è stato il protagonista di un video che sta facendo molto discutere, una frase contro la Juventus ha fatto infuriare i bianconeri Karamoh è molto legato alla sua Inter, ma stavolta ha decisamente esagerato. Il calciatore nerazzurro, durante una diretta su Instagram, si è lasciato andare ad un commento poco elegante sui rivali bianconeri. “Juve di merda”, ha canticchiato il giovane Karamoh, senza curarsi ...

Shock Juventus - l’under 15 festeggia con cori da brividi : “Napoli usa il sapone” - il club interviene! [Video] : La Juventus under 15 ha battuto i pari età del Napoli, lasciandosi andare a cori che dire vergognosi è dir poco: i dettagli “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”, un coro che si commenta da solo. Ciò che è ancor più grave è che a cantare questa pessima sinfonia, siano stati i ragazzini della Juventus under 15. L’ignoranza imperante continua a sorprendere sempre più, chiaro il riferimento ai nazisti che con il ...

