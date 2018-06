VIDEO Egitto-Uruguay 0-1 | highlights Mondiali 2018 Gimenez piega i Faraoni

oasport

: #WorldCup Tre punti all'esordio per l'@Uruguay, #Caceres in campo per l'intera gara ?? - OfficialSSLazio : #WorldCup Tre punti all'esordio per l'@Uruguay, #Caceres in campo per l'intera gara ?? - RLepre : RT @GiulioSiamoNoi: Salvini sull'omicidio #Regeni. Prima chiede risposte poi appoggia l'Egitto considerato alleato dell'Italia. https://t.… - LaPresse_news : VIDEO - Regeni, Salvini: 'Risultati da buone relazioni con Egitto, no sanzioni' -

(Di venerdì 15 giugno 2018) L’ha sconfitto l’per 1-0 aidi calcio. La Celeste ha avuto la meglio allo scadere grazie a un gol di testa didopo che Cavani e Suarez erano andati a sbattere contro il portiere dei. Di seguito ilcon glidi. Foto: MediaPictures.pl / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter