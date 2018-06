VIDEO Doppietta stellare di Cristiano Ronaldo in Spagna-Portogallo! I gol del fenomeno

DENIS CHERYSEV/ VIDEO gol - sua la prima doppietta del Mondiale : “Russia - ora non fermarti” : DENIS CHERYSEV, sua la prima doppietta del Mondiale: eroe per caso, in campo in Russia-Arabia Saudita dopo l'infortunio di Dzagoev. "Ora non fermiamoci"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Diretta/ Palermo-Frosinone (risultato live 1-1) streaming VIDEO e tv : La Gumina sfiora la doppietta : Diretta Palermo Frosinone, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Renzo Barbera si gioca la finale di andata nei playoff della Serie B(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:07:00 GMT)

Diretta / Motocross Gp Francia 2018 streaming VIDEO e tv : ennesima doppietta per Herlings! (Oggi) : Diretta Gp Francia 2018: info streaming video e tv, orario e vincitore di gara 1 e gara 2 della prova di Motocross. La Mxgp fa tappa oggi a Saint Jean d'Angely.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:54:00 GMT)

Il ‘solito’ Ibrahimovic : doppietta ed esultanza in faccia all’avversario [VIDEO] : Ibrahimovic continua ad essere grande protagonista in Mls e non solo per le prodezze dal punto di vista tecnico. Netto successo per 3-0 dei LA Galaxy contro Real Salt Lake, seconda doppietta consecutiva per l’attaccante svedese. L’ex Juventus dopo il primo gol si è lasciato andare a un’esultanza rabbiosa in faccia a un avversario, il centrocampista Sunny. L'articolo Il ‘solito’ Ibrahimovic: doppietta ed esultanza ...

Los Angeles Galaxy - Ibrahimovic segna una doppietta ed esulta in faccia all'avversario. VIDEO : Zlatan Ibrahimovic, dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, non ha di certo cambiato la sua personalità e il suo modo d'essere. Anche in terra americana infatti, il centravanti 36enne non ha ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike - streaming VIDEO e tv : Lowes vince gara 2 - doppietta Yamaha! (Gp Repubblica Ceca) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv del warm up e di gara 2, attesi oggi 10 giugno a Brno. Si mettono in palio gli ultimi punti per il Gp della Repubblica Ceca.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Diretta/ Portogallo Algeria (RISULTATO FINALE 3-0) streaming VIDEO e tv : doppietta di Guedes! : Diretta Portogallo Algeria, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I lusitani sbrigano la pratica con un ampio e convincente 3-0(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 23:24:00 GMT)

Diretta / Diamond League 2018 Eugene streaming VIDEO e tv : doppietta ivoriana nei 100 donne (oggi 26 maggio) : Diamond League 2018: l'atletica fa tappa a Eugene in Oregon, oggi 26 maggio. Info streaming video e tv, orario e risultati della terza tappa del circuito del diamante.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:46:00 GMT)

Diretta/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 0-2) streaming VIDEO e tv : doppietta di Diogo Jota! : Diretta Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:42:00 GMT)

Ronaldinho realizza un'altra doppietta : sposerà due donne nello stesso giorno VIDEO : Ronaldinho, ex fantasista di Barcellona e Milan, ha sempre abituato gli amanti del calcio a giocate spettacolari, durante le quali, per i difensori avversari, risultava davvero impossibile fermarlo. Se in campo brasiliano ha dimostrato di essere un calciatore speciale, anche nella vita privata non è mai stato da meno. La sua ultima decisione, però, ha sorpreso davvero tutti. La vicenda Secondo quanto riportato dal quotidiano O'Dia, a breve ...

Diretta/ Milan Fiorentina (risultato live 5-1) info streaming VIDEO e tv : Doppietta di Cutrone! : Diretta Milan Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Bel match a San Siro per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:36:00 GMT)

Giro d’Italia - a Imola è spettacolo : Bennett fa doppietta VIDEO : Doveva essere una delle giornate più tranquille di questo Giro d’Italia, [Video] una tappa da consegnare ai velocisti. Invece prima del traguardo di Imola la corsa ha riservato sorprese ed emozioni da battaglia vera. Il maltempo ha spezzato il gruppo, con diversi nomi importanti rimasti dietro che hanno rischiato grosso prima di tornare davanti. Mohoric ha poi fatto uno show nel finale, ma con uno spunto più da finisseur che da velocista Sam ...

DIRETTA/ Marsiglia-Atletico Madrid (risultato live 0-2) streaming VIDEO Tv8 : doppietta di Griezmann! : DIRETTA Marsiglia Atletico Madrid, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. E' la finale di Europa League: si gioca al Parc Olympique Lyonnais(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:51:00 GMT)

Diretta Sbk 2018 / Superbike info streaming VIDEO e tv : Superpole - la SP2! Fattore doppietta (Gp Italia) : Diretta Sbk 2018: info tv e streaming video di Fp4, Superpole e gara 1 del Gp d'Italia, quinto appuntamento del mondiale della Superbike. Tutti in pista a Imola!.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:41:00 GMT)