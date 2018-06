Viagra femminile | sai come funziona?

dilei

(Di venerdì 15 giugno 2018) Viene chiamatorosa, ma della pillola che vent’anni fa ha rivoluzionato la vita sessuale di molti uomini (e di tante coppie) non ha nulla. Già, perché Addyi, nome commerciale delle filibanserina, farmaco approvato dalla Food and Drug Administration nel 2015, agisce sul disordine ipoattivo del desiderio sessuale delle donne. Ne soffre il 10% delle donne e si manifesta con l’assenza persistente o ricorrente di fantasie e ricettività rispetto all’attività sessuale. Le cause? Età, uso di determinati farmaci, condizioni emotive (depressione, ansia e stress) o relazionali (conflitti, rabbia, mancanza di fiducia). Ma soprattutto lo squilibrio tra dopamina, norepinefrina e serotonina, neuro-chimici coinvolti nei meccanismi alla base del desiderio. A differenza del, che agisce sulla disfunzione erettile complicando i piani degli uomini, Addyi entra in ...