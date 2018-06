Via per Almirante | la mozione della Raggi per annullare l’atto | “No alle strade dedicate

Polizia - allarme Sap : «Solo otto agenti a CerVia per il commissariato estivo» : Per l'apertura del commissariato stagionale di Polizia a Pinarella di Cervia dal 20 luglio al 20 agosto il dipartimento di pubblica sicurezza degli Interni ha previsto l'utilizzo di otto agenti ...

Via a 'Mare Sicuro 2018'. Tolleranza zero per pesca sub tra i bagnanti e navigazione sotto costa : Sicurezza, prossimità al cittadino, tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Sono i principali obiettivi declinati dall'ammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo della Toscana, durante la ...

Viaggio a Versailles - dove il tempo si è fermato. Gli eventi dell'estate da non perdere : ... le scuderie, che ospitano la Galerie des Carrosses, fresca di restyling e tra le più importanti d'Europa, e l' Académie Équestre , per ammirare spettacoli di dressage ed eventi che coniugano la ...

Le Verità Nascoste oggi non va in onda per Via dei Mondiali di Calcio : quando tornerà in tv la serie spagnola? : Brutte notizie per i fan della serie spagnola di Canale 5: Le Verità Nascoste oggi, 15 giugno, non va in onda. I palinsesti della rete ammiraglia sono ormai in balia dei Mondiali di Calcio 2018 e di tutto quello che ci ruoterà intorno a cominciare proprio da Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Nicola Savino che questa sera andranno in onda con la prima puntata di Balalaika. Questo è il titolo dello show che accompegnerà le partite di Calcio di ...

Bari - Al Via la nuova edizione di "A libri aperti nel parco" - l'iniziativa promossa dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] : ... giocattoli, giornalini, figurine, oggetti, libri e tanto altro TEATRO AL PARCO 6, 7 e 8 settembre: rassegna teatrale con la proposizione di spettacoli di artisti di strada, burattini e pupazzi e ...

Post Traumatic di Mike Shinoda è un Viaggio sul ricordo senza sofferenza : audio dell’album per Chester Bennington : Post Traumatic di Mike Shinoda elabora il lutto per la perdita di un grande amico. Si tratta del disco che il braccio destro del frontman dei Linkin Park ha voluto rilasciare a meno di un anno dalla tragica scomparsa di Chester Bennington, con il quale compie il suo viaggio per il superamento del dolore. Con il nuovo album, l'artista ha voluto allontanarsi dal dolore provato per la perdita dell'amico e collega, provando a uscire dalle ...

MANTOVA - MADRE IN COMA DA 3 MESI PARTORISCE LA FIGLIA/ Un intervento complesso per Via degli arti contratti : MANTOVA, la MADRE in COMA da 3 MESI PARTORISCE la FIGLIA: ictus-infarto non fermano la gravidanza, "la bimba sta bene e le condizioni sono buone". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:38:00 GMT)

Roberto ‘Freak’ Antoni si fa marmo - esce dal water e vola Via. Però quasi : “Fagioli”, “Mi piaccion le sbarbine”, canzoni indimenticabili. Siamo nel 1980, ho dodici anni, ascolto la radio e mi innamoro degli Skiantos. Sei anni dopo li vedo dal vivo al QBo, dopo un estenuante combattimento con torte di schiuma da barba mi faccio autografare un biglietto dell’autobus da Roberto “Freak “Antoni e da eterosessuale dichiarato, mi innamoro di lui e del suo messaggio subliminale: “Non sai suonare? Non ai cantare? Perché non ...

Taser - Salvini : entro due-tre settimane al Via sperimentazione : Nel giro di due o tre settimane via alla sperimentazione del Taser, arma che usa l'elettricità per paralizzare i movimenti del soggetto bersagliato, chiamata anche pistola elettrica. 'Avrò la fortuna ...

Casse - soundbar e cuffie Bluetooth e tutto per i tuoi Viaggi smart tra le offerte lampo di oggi - : ...09 Euro Anker Auricolari sportivi Soundcore Spirit X, cuffie wireless, Bluetooth 5.0, fino a 12 ore di Autonomia della Batteria, Tecnologia IPX7 SweatGuard, Secure Fit per Sport e Allenamenti Prezzo: ...

Genova - Salvini visita agente ferito : Via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Juventus 8.0 al Via il 9 luglio con Perin ed Emre Can : TORINO - Per i tifosi juventini in astinenza da calcio - anche se il Mondiale iniziato ieri mette in vetrina un bel po' di bianconeri con le maglie delle nazionali - c'è una data da cerchiare di rosso ...

Genova - Salvini visita agente ferito : Via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un ...

Al Via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...