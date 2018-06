Via Almirante | Raggi | “A Roma niente strade intitolate al segretario del Movimento

Roma dedica una Via a Giorgio Almirante - poi la sindaca Raggi decide lo stop : A Roma non ci sarà nessuna via per Almirante. La sindaca Virginia Raggi pone lo stop alla decisione dell’aula che con una inedita maggioranza M5S-Fdi aveva ieri votato una mozione per intitolare una via ad Almirante....

Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una Via a Giorgio Almirante : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato nella tarda notte di giovedì che presenterà una mozione al Consiglio comunale per impedire che in città una via venga intitolata a Giorgio Almirante. Giovedì, con i voti dei consiglieri comunali del The post Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una via a Giorgio Almirante appeared first on Il Post.

Roma dedica una Via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Roma : intitolata Via ad Almirante - M5S vota con Fdi - Raggi "non sapevo nulla" : Roma - È passata in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Decisivi i voti a favore del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due astenuti e uno contrario, mentre il Partito Democratico è uscito dall’aula per protesta nei confronti della sindaca Virginia Raggi. All’indomani dell’inchiesta relativa al nuovo stadio della Roma, dunque, un ...

