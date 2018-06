Via Almirante a Roma | la Raggi blocca tutto | no strade a fascisti

Via Almirante a Roma? Scoppia polemica : 'Vergogna per città'. Stop da Raggi nella notte : ... grazie ad una mozione di FdI approvata ieri in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana . Un ...

Roma dedica una Via ad Almirante Protesta la Comunità ebraica : «Una vergogna per la nostra città» : «Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza senza mai pentirsene non merita questo riconoscimento». Raggi «sorpresa»

Roma : intitolata Via ad Almirante - M5S vota con Fdi - Raggi "non sapevo nulla" : Roma - È passata in Assemblea capitolina la mozione di Fratelli d'Italia per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Decisivi i voti a favore del Movimento 5 Stelle, ad eccezione di due astenuti e uno contrario, mentre il Partito Democratico è uscito dall’aula per protesta nei confronti della sindaca Virginia Raggi. All’indomani dell’inchiesta relativa al nuovo stadio della Roma, dunque, un ...

