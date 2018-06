Via a ' Mare Sicuro 2018' Tolleranza zero per pesca sub tra i bagnanti e navigazione

Aquarius - la nave in direzione Valencia tra forte vento e mal di mare : “È un Viaggio della speranza” : “Le persone a bordo sono state portate all’interno della nave per via del forte vento e delle onde lunghe costantemente oltre i tre metri”. A raccontare il viaggio dell’Aquarius in direzione Valencia è il soccorritore Alessandro Porro. “Diversi migranti hanno sofferto il mal di mare. È il quinto giorno di navigazione e si è trasformato in un viaggio della speranza”. L'articolo Aquarius, la nave in direzione ...

Nave Aquarius cambia rotta - mare mosso complica Viaggio - : A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare

Nave Aquarius cambia rotta - mare mosso complica Viaggio : Nave Aquarius cambia rotta, mare mosso complica viaggio A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare Parole chiave: ...

“SalViamo il pianeta” : il giro del mondo in barca contro la plastica in mare : Domenica scorsa da Ivan Dimov, navigatore bulgaro, è partito da La Rochelle, nel nord della Francia, alla volta di Capo di Buona Speranza, in Sudafrica: l’obiettivo è effettuare il giro del mondo a bordo di una barca di quasi 6 metri, senza mai attraccare, per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla quantità di plastica in mare e sui danni dell’inquinamento e del global warming. Dimov navigherà per un anno ...

Cosa fa la Spagna con i migranti Via mare : Se ne parla per l'offerta del nuovo governo socialista di far sbarcare a Valencia i migranti dell'Aquarius, e si dicono alcune cose vere e altre false The post Cosa fa la Spagna con i migranti via mare appeared first on Il Post.

Aquarius - SaViano : “Governo? Politica su immigrazione non si fa tenendo in ostaggio persone in mezzo al mare” : “Aquarius? Il ministro dell’Interno Salvini ha detto che alzare la voce paga e che l’Italia non può più continuare a sostenere da sola questo peso enorme. Quello che il governo vuole farci credere è che l’Italia sia stata completamente abbandonata dall’Europa a sostenere il peso economico dell’immigrazione. E’ una bugia. E’ falso quello che dice questo governo“. Sono le parole dello scrittore ...

Debutta il park in Via Beirut per gli habitué di Miramare : Al via a giorni la partenza del servizio gestito da Esatto. A disposizione 54 stalli. Le tariffe saranno uguali a quelle applicate nel posteggio del castello

RAI 1 * LINEABLU : Un Viaggio straordinario dalla Basilicata al Nord della Calabria - lungo le spiagge blu di Maratea e Praia a Mare - per ... : Scienza sommersa: i recenti studi dell'Ingv e del Cnr rivoluzionano in parte la geomorfologia del Tirreno e aprono nuove interpretazioni alle catene vulcaniche sottomarine e agli archi insulari. Più ...

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Turismo spaziale - altro che vacanze al mare o in montagna : a che punto siamo con i Viaggi nello spazio? : Manca ancora un po’ di tempo, ma non si fa fatica ad immaginare che faccia faranno amici e parenti quando sentiranno la meta delle prossime vacanze. Maldive? Più su. Bora Bora? Più su. L’Everest? Più su. Le prossime vacanze saranno nello spazio. Sorrisone a 32 denti, sarà il miliardario fondatore della Virgin Richard Branson a vendere i biglietti. La sua compagnia aerea, la Virgin Galactic, ha portato a termine con successo il secondo test per ...

TUNISIA - STRAGE MIGRANTI IN MARE : 48 MORTI/ Naufragio nel Mediterraneo - al Via identificazione delle vittime : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Di Maio : «Via quorum da referendum - non comanda chi va al mare. Ora taglio dei vitalizi subito» : Il leader dei Cinque Stelle ha anche promesso reddito e pensione di cittadinanza al più presto. Questo è il «primo governo senza indagati», ha detto da Marina di Ragusa, in Sicilia, dove si trova per la campagna elettorale delle amministrative...

