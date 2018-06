Ventimiglia | Oxfam contro la polizia francese | “Taglia le suole delle scarpe ai minori

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 giugno 2018) Alla frontiera di, dove dal 2015 i migranti vengono bloccati nel tentativo di passare il confine per via del ripristino deilli da parte della Francia, quasi un quarto degli stranieri è minorenne e molti di loro, in viaggio senza un familiare, sono vittime di “intollerabili abusi dallaquando tentano di attraversare il confine”. Come ad esempio, “dellatagliate”, “spintoni”, “schede del telefono sequestrate”. Lo denuncia, ong che dall’estate scorsa è presente nella città di frontiera dove, insieme alla Diaconia Valdese e all’Associazione di studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), sta attuando un programma di assistenza legale e orientamento per i migranti usciti dal sistema di accoglienza. Dopo i giorni di tensione tra Francia e Italia sulla vicenda dell’Aquarius e la gestione dei migranti, ...