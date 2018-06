Vent' anni di lotta alle mafie e alla corruzione L' esperienza di Avviso Pubblico

Maltempo in Serbia : allagamenti e gravi danni per temporali - grandine e Vento forte : Negli ultimi due giorni un’ondata di Maltempo, con piogge intense, grandine e forti venti, ha investito diverse regioni della Serbia causando allagamenti e ingenti danni sopratutto alle colture agricole. In varie regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. A Svilajnac tutti i corsi d’acqua sono in piena e decine di case sono isolate. Il governo ha annunciato interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite e per i gravi ...

Da Le Iene a Ora o mai più. Orietta Berti - Valeria Rossi e quell'intervista doppia di quasi Vent'anni fa (Video) : Orietta Berti e Valeria Rossi. Se oggi una è chiamata a rilanciare l’altra all’interno del programma Ora o mai più, il discorso era decisamente diverso diciassette anni fa, quando un’intervista doppia de Le Iene le mise allo stesso livello.Anzi, la regina di ‘Tre parole’ sembrava la rappresentante perfetta della nuova generazione di cantanti, chiamata a raccogliere la staffetta da chi invece pareva avesse il futuro alle spalle.prosegui la ...

In Venti legano un uomo ad un albero e violentano la moglie e la figlia di 15 anni : I fatti sono avvenuti ieri, 13 giugno, nello stato indiano di Bihar. La famiglia stava tornando a casa in moto, quando è stata circondata dalla banda di giovani armati su un tratto deserto della strada. L'uomo, un medico, ha provato a difendere moglie e figlia, ma è stata sopraffatto e poi legato ad una pianta, prima che si consumasse lo stupro.Continua a leggere

Giovanni Allevi al cinema con un emozionante film eVento intimo ed immersivo : Sulla scia di uno dei filoni cinematografici più rappresentativi degli ultimi anni, dal 18 al 20 giugno sarà al cinema “Equilibrium – The film Concert”, l’emozionante film evento che racconta, attraverso musica, pensieri e riflessioni filosofiche dell’artista Giovanni Allevi, la nascita dell’ultima opera sinfonica di uno dei compositori italiani contemporanei più amati nel mondo. Opera prima del regista Fabrizio Cavada, il film sarà dal 18 ...

In Giappone si diVenterà maggiorenni a 18 anni e non più a 20 : Il Parlamento del Giappone ha approvato mercoledì una riforma del codice civile – la prima in 140 anni – che tra le altre cose abbassa l’età in cui i cittadini saranno considerati maggiorenni da 20 a 18 anni. Grazie alla The post In Giappone si diventerà maggiorenni a 18 anni e non più a 20 appeared first on Il Post.

La voce della Politica 'Il fiume che incanta' : interVento di Annibale Formica : Il Sarmento incanta davvero. Incanta • con i suoi luoghi e i suoi paesaggi, • con la sua natura e la sua storia, • con le emozioni e i ricordi del nostro vissuto di comunità, • con il suo stesso nome "...

Garbage - Version 2.0 Vent anni dopo il disco classico della band è ristampato : 'Secondo me 'Version 2.0' è l'album dei Garbage per antonomasia. Tutti noi siamo grati alle milioni di persone che hanno preso a cuore questo album quando fu pubblicato e a tutti coloro che continuano ...

Calcio - Harry Kane e l'incontro a 11 anni con David Beckham : le foto già rivelano cosa sarebbe diVentato : Oggi è uno degli attaccanti più forti al mondo, ha ancora margini di miglioramento e senza dubbio i 'Gunners' si staranno mangiando le mani. Ci ha messo molto per affermarsi, ma l'ha fatto sempre al ...

L'arte di Italo Zannier : così un'apparizione diVenta vera fotografia : Italo di nome, friulano di cognome, è stato il primo titolare in Italia di una cattedra di Storia della fotografia, a Venezia, forse non a caso la città più fotografata del pianeta. Si metta in posa...

Dopo Vent'anni di oblio - riapre il Teatro romano di Ercolano : ... dove lo scavo ebbe origine e visitare le due estremità del Teatro, ovvero i tribunalia , le tribune di onore degli ospiti illustri e i magistrati che sulla sella curule assistevano agli spettacoli. ...

Max Biaggi - l'incontro con Naomi Campbell dopo Vent'anni : "Mi hai illuminato la giornata" : E' ancora molto sensibile alla bellezza e al fascino della Venere Nera Max Biaggi, nonostante siano passati quasi vent'anni dal loro flirt. L'ex pilota di Moto Gp ha rivisto Naomi Campbell a Formentera e condiviso...

EVenti - dopo nove anni sparisce dalla programmazione estiva "Fiabe nel bosco" : Una trentina di spettacoli fra luglio e agosto all'aria aperta in diversi comuni della Valle d'Aosta.

Mattarella cita Saragat nel trentennale della morte : "Senza umanità la democrazia diVenta tirannide. Difendere la moneta" : "Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove ...