Vampyr | pubblicato il trailer con i riconoscimenti della critica internazionale

Vampyr è in arrivo la prossima settimana : pubblicato il trailer di lancio e annunciata una diretta streaming per celebrare l'uscita : Dopo un lungo periodo di sviluppo e diversi ritardi, Vampyr di Dontnod Entertainment sarà finalmente lanciato la prossima settimana. Per festeggiare, l'editore Focus Home Interactive ha rilasciato il trailer di lancio con Jonathan Reid riportato da Gamingbolt. Se il trailer non ha fornito una spiegazione sufficiente, vi riportiamo una descrizione fornita dagli sviluppatori:Di ritorno dal fronte, il Dottor Jonathan Reid si risveglia in una Londra ...