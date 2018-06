Utah Jazz | 20 anni dopo ‘The Shot’ la ferita ancora brucia | sotto il video di Michael

Playoff NBA 2018 - Utah -Houston 87-100 : Harden è appannato - ci pensa Paul a battere i Jazz : Utah Jazz -Houston Rockets 87-100 Dopo aver fatto per tutta la stagione da spalla, per una volta Chris Paul ha deciso di prendersi il centro della scena. Di giocare una di quelle partite che fino allo ...

NBA 2018 - New Orleans e Houston accorciano le distanze. Battuti Golden State e Utah Jazz : Due partite nella notte dei Playoff NBA. accorciano le distanze i New Orleans Pelicans, che vincono gara-3 contro i Golden State Warriors per 119-100 e si portano sotto per 2-1 nella serie. Grande prestazione di Anthony Davis, che chiude con la doppia doppia da 33 punti e 18 rimbalzi. Incredibile anche la prova di Rajon Rondo, che segna solo quattro punti, ma mette a referto addirittura 21 assist e cattura 10 rimbalzi. E’ la seconda volta in ...