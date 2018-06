USA | Indice Empire State Manufactoring NY giugno a 25 punti

trend-online

: Curiosità da #sotn18 Target (catena USA di grandi magazzini) ha scoperto che un indice di gravidanza è quando una d… - Gigitaly : Curiosità da #sotn18 Target (catena USA di grandi magazzini) ha scoperto che un indice di gravidanza è quando una d… - VerdeVegetale : DEVI DIMAGRIRE? USA IL NOSTRO CALCOLATORE DI INDICE DI MASSA CORPOREA E SCOPRI SE E' IL CASO! -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive a sei mesi è tornato a ...