Usa | dazi per 50 miliardi di dollari alla Cina Pechino reagisce

Borsa - mercati temono guerra dazi Usa-Cina : I mercati reagiscono con nervosismo al riaprirsi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I ribassi sulla Borsa di Wall Street accentuano e acuiscono quelli sulle piazze europee, che ...

Dalle auto ai macchinari : ?la lista dei dazi Usa alla Cina da 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : Una prima ondata di dazi del 25% colpirà un gruppo di 818 prodotti a partire dal 6 luglio. Seguirà una seconda lista di 284 mercu...

Mondiali 2018 Russia - Alexander-Arnold e le raccomandazioni della mamma : 'Usa la crema solare' : E ancora: "Sono loro le persone che vuoi rendere orgogliosi, vederli con un sorriso sul loro volto e essere fieri di me è probabilmente la più grande spinta che ho nel mondo calcio". Il terzino del ...

Usa - guerra all’import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi. Pechino : ?risposta immediata : L’amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. ...

Trump ufficializza dazi Usa verso Cina : 15.01 Come anticipato, l'amministrazione Trump ha annunciato ufficialmente l'approvazione di dazi del 25% su una lunga lista di prodotti Made in China, per un valore di 50 miliardi di dollari. Dando l'annuncio, Trump ha sottolineato la "grande amicizia" con il presidente cinese Xi Jiinping, ma - ha poi detto "il commercio tra i nostri due Paesi è molto ingiusto da tanto tempo. Questa situazione non è più sostenibile". "Gli Usa imporranno dazi ...

Jeans - moto - whisky e sigarette : l'Europa mette i dazi sul made in Usa : I Jeans Levi's, il whisky Bourbon e le Harley Davidson tra i prodotti americani colpiti dai dazi dell'Europa. E Washington alza nuove barriere con la Cina

Dazi - Fmi a Usa : “Effetti negativi - a rischio regole” : Dazi, Fmi a Usa: “Effetti negativi, a rischio regole” Dazi, Fmi a Usa: “Effetti negativi, a rischio regole” Continua a leggere L'articolo Dazi, Fmi a Usa: “Effetti negativi, a rischio regole” proviene da NewsGo.

Jeans - moto - whisky e sigarette : l’Europa mette i dazi sul made in Usa : (Foto: Harley Davidson) L’Europa risponde a Donald Trump, aprendo ufficialmente alla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Proprio nel giorno in cui il presidente statunitense ha approvato nuovi dazi su una lunga lista di prodotti made in China (per un valore di circa 50 miliardi di dollari), l’Unione europea ha ufficializzato il via delle sue misure anti-Usa. Per rispondere ai dazi su alluminio e acciaio, i rappresentanti dei ...

Dazi - la Cina annuncia rappresaglie immediate contro gli Usa : ... giusto e basato sulle regole, con effetti avversi sia per l'economia statunitense, sia per i partner commerciali".

Usa - guerra all'import dalla Cina : Trump approva dazi per 50 miliardi : L'amministrazione Trump apre le ostilità nella grande guerra commerciale che sta preparando con la Cina. Il presidente ha autorizzato ieri sera

Dazi - Canada boicotta prodotti Usa : 4.16 I canadesi hanno iniziato a boicottare prodotti statunitensi dopo la guerra dei Dazi di Trump e l'attacco al loro premier, Justin Trudeau, che il presidente Usa durente la riunione del G7,ha definito "disonesto e debole". Secondo Ctv News, i consumatori canadesi hanno ridotto gli acquisti di arance della Florida, di bourbon del Kentucky e di vino californiano mentre sui social spopolano hashtag #BuyCanadian, (compra canadese), ...

New York : Trump accUsato di irregolarità con la sua fondazione : La procura generale dello Stato di New York all’attacco di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti d’America è accusato di aver messo in atto "azioni illegali" con i tre figli maggiori tramite la fondazione di famiglia. La denuncia è stata depositata dal procuratore generale dello Stato, Barbara Underwood: il numero uno della Casa Bianca, i figli Donald jr, Eric e Ivanka avrebbero usato in maniera impropria i soldi della cassa dell’ente ...

New York fa caUsa alla fondazione Trump : «Attività illegali» : NEW York - La procura generale di New York ha fatto scattare una durissima offensiva legale contro il Presidente Donald Trump e la sua fondazione di

Fmi a Usa : da dazi effetti avversi - a rischio regole : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve