USA | cala a maggio la produzione industriale

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. ...

USA - calano a sorpresa le richieste di sussidio alla disoccupazione : In calo le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 giugno. I "claims" sono calati di 4.000 unità a 218 mila dalle 222 mila unità della settimana precedente. Battute le ...

USA : procione scala edificio Ubs e diventa star del web - FOTO E VIDEO : Un procione ha dato la scalata all'edificio dell'Ubs tenendo il mondo con il fiato sospeso. VIDEO e FOTO dell'audace orsetto lavatore in arrampicata libera sul grattacielo della banca svizzera a St. ...

USA - calano le scorte settimanali di greggio : Teleborsa, - Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ...

USA - calano le scorte settimanali di greggio : Scendono più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette ...

USA - calano le richieste di mutui settimanali : Teleborsa, - Nella settimana terminata il'8 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,5% rispetto al +4,1% riportato la settimana prima, il primo ...

USA - calano le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata il'8 giugno, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,5% rispetto al +4,1% riportato la settimana prima, il primo aumento dopo ...

Cagnolina morta in Calabria : legata e chiUSA in un sacco : “Da un orrore all’altro: a pochi giorni dal caso di Luce, un’altra Cagnolina, probabilmente incinta, è stata trovata morta, legata in un sacco, con segni di violenza. E’ tempo che il Parlamento reagisca di fronte a fatti così gravi: appena possibile, sia calendarizzata in commissione la mia proposta di legge per inasprire le pene a carico di chi maltratta e uccide gli animali”. Lo sostiene la deputata Michela ...

Skytg24 - Becchi : “Repubblica? Il giornale dell’orfano”. Bellasio lascia lo studio. La redazione della tv si scUSA con Calabresi : “Repubblica? Il giornale dell’orfano“. Così il professore Paolo Becchi, a lungo indicato come ideologo del Movimento 5 stelle (dal quale si è allontanato nel gennaio 2016), ha definito in diretta su Skytg24 la testata guidata da Mario Calabresi. Il riferimento è al padre del direttore di Repubblica, Luigi Calabresi, assassinato a Milano il 17 maggio 1972. In studio era presente anche il giornalista e caporedattore della sezione Esteri del ...

Conclusi i casting per la "Scala della moda" a PergUSA : Si sono Conclusi i casting per le varie categorie del concorso di moda e bellezza giunto quest'anno alla sua nona edizione

Amministrative : Gentiloni a RagUSA per Calabrese : Paolo Gentiloni giovedì 7 giugno, alle ore 21, sarà in piazza San Giovanni a Ragusa per sostenere la candidatura a sindaco di Peppe Calabrese.

Calabria - il candidato paragona la sua lista al Leicester di Ranieri : “ScUSAte l’inglese…”. E il comizio diventa virale : Durante un comizio a Decollatura, piccolo comune calabrese in provincia di Catanzaro, il candidato sindaco Mario Tomaino ha voluto usare una metafora calcistica, paragonando la sua lista al Leicester di Ranieri (protagonista di una clamorosa e storica vittoria del campionato inglese). Per farlo ha dovuto usare alcune parole in inglese, svelando una pronuncia non proprio perfetta. “Scusate l’inglese – ha ammesso lui stesso ...

Mercati in fibrillazione per i dazi USA. E ora si rischia un'escalation totale : Cina e Ue furiose con Trump per la tassa, scattata questa notte, su acciaio e alluminio. Già pronta da tempo una lista, un centinaio di prodotti, sui quali l'Unione Europea, a sua volta, applicherà la ...

USA - calano le scorte di petrolio : calano le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette giorni , settimana al ...