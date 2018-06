' Untore' Hiv | stessa cella Oseghale

Untore Hiv ad Ancona - prime telefonate di altre vittime a polizia : Untore Hiv ad Ancona, prime telefonate di altre vittime a polizia Untore Hiv ad Ancona, prime telefonate di altre vittime a polizia Continua a leggere L'articolo Untore Hiv ad Ancona, prime telefonate di altre vittime a polizia proviene da NewsGo.

L'uomo di 36 anni arrestato ieri ad Ancona con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con diverse donne pur sapendo di essere sieropositivo, con l'ultima compagna che lo aveva scoperto si era giustificato così: "Ero sieropositivo, ma poi ho rifatto gli esami e non è risultato più niente".L"untore" aveva dovuto dare delle spiegazioni alla donna dopo che questa aveva appreso da un amico che il fidanzato era sieropositivo: "L'HIV non esiste, è ...

Allarme per il Nuovo caso di "untore" dell'AIDS ad Ancona. Un uomo positivo all'HIV da circa 10 anni ha avuto rapporti sessuali senza adottare precauzioni. È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile e adesso si trova nel carcere di Ancona. "La trasmissione di HIV in Italia non si è mai arrestata. Si stima che ogni anno si verifichi ancora qualche migliaio di nuove infezioni," ricorda il Professor Massimo Galli, ...

Claudio Pinti, autotrasportatore 36enne di Ancona, è stato arrestato per lesioni dolose gravissime ma avrebbe negato anche con la sua compagna (che poi lo ha denunciato) la malattia. Non riconoscendo di essere affetto da Hiv, l'untore avrebbe quindi continuato negli anni ad avere rapporti sessuali, anche non protetti, con decine di partner.

L'uomo sosteneva che in realtà fossero i farmaci a uccidere i malati di Aids. La compagna: "Mi ha defraudata della libertà di scelta"

Potrebbero essere 228 le donne potenziali vittime di Claudio Pinti, 36enne sieropositivo di Ancona che viaggiava in tutta Italia per lavoro avendo rapporti sessuali senza alcuna precauzione. Arrestato con l'accusa di lesioni dolose gravissime, l'autotrasportatore è stato incriminato da un'ex partner, anch'ella ormai positiva alL'HIV, che oggi parla del suo dramma sulle pagine de Il Corriere della Sera.Si è giustificato candidamente ...

L'untore di Ancona: "L'Hiv non esiste". Rapporti non protetti con 228 donne in 9 anni: si cercano le potenziali vittime. Secondo Claudio Pinti, di 36 anni, il virus è solo "una balla"

Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, arrestato. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo

ANCONA, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, ARRESTATO. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo

Gli specialisti spiegano il rischio

Ancona, positivo Hiv aveva rapporti non protetti: video, arrestato. Ultime notizie, l'uomo era malato da undici anni ed ha avuto diversi partner, mai informati a riguardo