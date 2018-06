Un' Iliade southern

huffingtonpost

(Di venerdì 15 giugno 2018) Quando si raccoglie tra le mani un'opera letteraria che si fonda sulla possenza dei suoi due crismi sacri, nella loro più curata manifestazione (mi riferisco alla lingua e alla struttura), non si può fare a meno di dichiarare la bellezza completissima del romanzo in questione. Il libro è "I vivi e i morti" (minimum fax) di Andrea Gentile.È ingiusto ridurre a precise categorie il lavoro dello scrittore molisano, ché il suo lavoro si muove con l'intento di perdere, brillando, la sua identità pragmatica per intendersi invece come universo letterario, come macro-sistema, come Paese kafkiano, giacché Masserie di Cristo (il luogo degli eventi) è bocca-cosmo eterno, infinito, mappa demonica, posto di scomparse, posto di riti e posto dove il tempo non funziona per il bene se non per il solo mistero."Questo e altro accadeva sotto il cielo ...