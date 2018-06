Un e-book per sapere come difendersi nei luoghi pericolosi

Amadeus torna con 'Ora o mai più'. Per i bookmaker i favoriti sono Lisa e Massimo Di Cataldo : Dai Jalisse , simbolo delle meteore della musica italiana, a Valeria Rossi , che lanciò il tormentone 'Tre Parole', : 'Ora o mai più' , il nuovo programma del venerdì sera condotto da Amadeus su ...

Amadeus torna con Ora o mai più. Per i bookmaker i favoriti sono Lisa e Massimo Di Cataldo : Dai Jalisse , simbolo delle meteore della musica italiana, a Valeria Rossi , che lanciò il tormentone 'Tre Parole', : 'Ora o mai più' , il nuovo programma del venerdì sera condotto da Amadeus su ...

Facebook : fake news e privacy allontanano i giovani/ Per le notizie si preferiscono Instagram e Snapchat : Facebook: fake news e privacy allontanano i giovani. Per le notizie si preferiscono altri canali alternativi come Instagram e Snapchat: prosegue la crisi del social di Zuckerberg(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:56:00 GMT)

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 in Super offerta con spedizione dall’Europa : Il Notebook Xiaomi per eccellenza è Super scontato in questi giorni su GearBest dove potremo comprare il Mi Notebook Air 13.3 a soli 650 euro nella versione più potente con CPU Intel Core i7, 8GB di RAM e 256GB di SSD Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 a soli 659 euro L’offerta che abbiamo selezionato per […]

Facebook adotta i feedback per le pubblicità : a rischio chi ha brutti voti : (Foto: Facebook) Dopo una serie di nuove prassi che riguarderanno gli annunci a contenuto politico e che saranno rilasciate entro questo mese per garantire una maggiore trasparenza, Facebook interviene anche sugli annunci commerciali. Se un utente ha avuto problemi con un acquisto, dopo aver cliccato su una pubblicità per comprare un prodotto, potrà lasciare il proprio riscontro sulla piattaforma. Una serie di lamentele provenienti da più utenti ...

Facebook - 454 pagine per rispondere alle domande del Congresso Usa : Dal monopolio ai profili ombra, centinaia di pagine per rispondere ai duemila quesiti posti dal Senato al social coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica

Facebook lancia Memories - una timeline parallela per i ricordi : Come 'Accadde Oggi' ma più esteso, meglio organizzato e più semplice da trovare. Per spingere gli utenti a celebrare i propri 'amiciversari' rilanciando i contenuti del passato

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

13 Giugno - festa per Sant’Antonio da Padova : tutte le immagini - i video e le frasi per fare gli Auguri su Facebook e WhatsApp : 1/45 ...

Perché Facebook sta chiedendo ad alcuni utenti di controllare i post : Qualcuno potrebbe aver ricevuto questa notifica da Facebook nelle ultime ore: “Di recente abbiamo rilevato un errore tecnico che si è verificato tra il 18 e il 27 maggio e ti ha suggerito automaticamente di mostrare i tuoi post a tutti durante la loro creazione”. Di cosa si tratta? Durante una manciata di giorni a maggio – le notizie d’Oltreoceano riportano dal 18 al 22, ma la notifica sopra riportata, ricevuta in Italia, dice ...

6 anni - carezza alla sorellina che sta morendo di tumore/ La foto su Facebook commuove : “pregate per noi” : La carezza degli innocenti: a 6 anni saluta la sorellina di 4 che sta morendo di tumore. La foto su Facebook commuove il mondo e noi stessi: "pregate per noi", l'anticipo di un "oltre"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:54:00 GMT)

Jumper EZbook X4 : Il Nuovo PC Economico E Potente : E’ stato presentato ufficialmente il nuovissimo Jumper EZbook X4. Ecco tutto quello che devi sapere su Jumper EZbook X4: prezzo, caratteristiche, scheda tecnica Jumper EZbook X4 Jumper EZbook X4 ora disponibile: 14 pollici Economico. Andiamo a conoscerlo insieme. Chi è Jumper? In questi ultimi anni abbiamo parlato parecchio dell’azienda Jumper, una compagnia cinese che produce principalmente computer portatili […]

Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories - ennesima trovata per nostalgici : Facebook annuncia Memories, espandendo con le memorie degli amici il servizio già esistente "Accadde oggi" lanciato ormai diverso tempo fa. Contenti? L'articolo Facebook “amplia” Accadde oggi e lancia Memories, ennesima trovata per nostalgici proviene da TuttoAndroid.

Amici 17 - finale : per i bookmaker Irama verso la vittoria - Carmen Ferreri prima sfidante : Tre cantanti e una ballerina in gara per la finalissima di Amici 2018, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi giunto alla 17esima edizione: lo scorso anno vinse il ballerino Andreas, ...