Udinese | De Paul verso la Fiorentina? Arrivano conferme dall’agente

(Di venerdì 15 giugno 2018) Depotrebbe lasciare l'durante la sessione estiva, l'agente ha confermato l'interesse dellaper il ragazzo "Firenze meta gradita? Lacostituirebbe uno step successivo ideale per Rodrigo. Vorrebbe restare in Serie A ancora a lungo ed è una piazza incredibile per gli argentini, è vero. Lo dice la storia…". Le parole dell'agente di De, rilasciate a Tuttomercatoweb, sono abbastanza eloquenti. Il procuratore Bruno Conti, è infatti alle prese con il caldissimo calciomercato estivo, con il calciatore dell'che potrebbe lasciare il club durante la sessione. Lasi è fatta avanti per accaparrarsi il trequartista, si tratta.