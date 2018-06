U&D | Nicolò Brigante | «Con Virginia Stablum è finita Ecco perchè ci siamo detti

U&D - scoppia la coppia formata da Nicolò e Virginia - 'Solo affetto ma niente amore' : U&D: Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono stati i protagonisti di una delle scelte più emozionanti che hanno caratterizzato l'ultima edizione del programma. Sono passate poche settimane da quel momento e già da adesso spira un'aria di crisi sulla coppia che sembra non essere più tale. Dopo voci insistenti in merito, infatti, è diventato ufficiale l'annuncio che i due ragazzi si sono lasciati definitivamente ponendo fine al legame che li ...

U&D - Marta Pasqualato dopo la scelta di Nicolò Brigante : «Sto male - lui mente a se stesso» : ROMA - 'Sto male ma non posso farci nulla'. Un momento difficile per Marta Pasquato : durante il trono classico di ' Uomini e donne ' infatti il suo tronista, Nicolò Brigante , ha scelto la sua '...

U&D trono classico : Nicolò 'scarica' la Pasqualato e sceglie Virginia : Nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 2 maggio 2018 su Canale 5, il tronista Nicolò Brigante ha fatto la sua scelta, da qualcuno definita "non fatta di cuore". Si è trattato di un momento che molti telespettatori stavano attendendo ormai con impazienza: il web si era diviso tra i sostenitori di Marta Pasqualato e quelli di Virginia Stablum, due corteggiatrici che, puntata dopo puntata, hanno fatto di tutto per conquistare ...

U&D 26/04 - la scelta di Nicolò : ecco quando la vedremo in Tv : Sono ore di fuoco per i telespettatori del trono classico di "Uomini e Donne" che hanno seguito il trono di Nicolò Brigante. Il giovane tronista siciliano, a distanza di alcuni mesi, è giunto finalmente alla fine del suo percorso televisivo. Virginia Stablum e Marta Pasqualato sono le due corteggiatrici presenti in studio che hanno accompagnato il ragazzo sino al termine del trono: chi, tra le due, avrà conquistato il suo cuore?! Uomini e Donne, ...