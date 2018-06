Ucciso il leader talebano che ordinò di colpire Malala | raggiunto e freddato da un drone

fanpage

: Afghanistan, il leader dei talebani pakistani è stato ucciso in un raid Usa - tpi : Afghanistan, il leader dei talebani pakistani è stato ucciso in un raid Usa - marcomiscio : La #Raggi ha annunciato una mozione contro l’intestazione di una via a #GiorgioAlmirante. Viste le ragioni di tale… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Mullah Fazlullah era ildei talebani pakistani chedila giovanissimaYousafzai, sopravvissuta all'agguato e poi insignita anche del Nobel per la Pace. È statoe colpito in un attacco mirato da unUsa in Afghanistan dove si era rifugiato da tempo.