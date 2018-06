Tutela della vita | chiusura dei porti | caso Malta | Dublino | la posizione degli esperti di

Transessuali - il progetto che li Tutela nelle università e segnala quali offrono la Carriera Alias : “Sono meno della metà” : tutela della privacy e sostegno informativo a livello burocratico-amministrativo per le studentesse e gli studenti Transessuali. Si chiama Universitrans ed è il primo progetto in Italia che ha come obiettivo il sostegno alle persone trans in tutti gli atenei pubblici. Un’iniziativa gratuita per informare e sensibilizzare, oltre che difendere i diritti degli universitari trans: un sito internet creato ad hoc che contiene un servizio di mappatura ...

Amministrative di Corciano. Sara Carmeli - Capolista Forza Italia - : 'La casa è un bene che va Tutelato dagli attacchi della sinistra' : ... al turismo, l'economia rurale, all'occupazione onde consentire a tutti i cittadini del Comune di Corciano la piena espressione e la potenzialità per un "balzo" in avanti dell'intera economia: ciò è ...

Ambiente : anche droni per Tutela litorale della Liguria : Ha preso avvio il piano di tutela dell’Ambiente marino e costiero della Regione Liguria, che entro il 2020 punta a raccogliere tutte le informazioni sullo stato di ‘salute’ di scogliere e di interventi prioritari. La costruzione del progetto, presentato oggi nella sala consiglio della Provincia della Spezia, coinvolgera’ su proposta della Regione proprio il litorale spezzino all’interno del progetto transfrontaliero ...

Tutela del know-how : approvato il decreto di attuazione della direttiva UE : Martedì 8 maggio 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Con il decreto il Governo ha inteso dare attuazione alla direttiva prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in ...

Legambiente : tornano i campi estivi di volontariato - all’insegna della Tutela ambientale e dell’integrazione sociale : tornano i campi estivi di volontariato di Legambiente: sono 75 quelli organizzati quest’anno, e a questi si aggiungono anche i 22 campi internazionali indirizzati ai volontari stranieri provenienti dalle Ong del network ‘Alliance of european voluntary service organisations’. I campi estivi sono dedicati ai ragazzi, agli adulti e alle famiglie con bimbi al seguito, durano 10-15 giorni, e si tengono in tutta Italia da giugno a ...

La giungla delle bollette : ecco come evitare trappole con la fine della «Tutela» : ecco le cose da sapere prima di decidere. Il 41% delle famiglie (pari a 11,8 milioni di utenze domestiche) ha abbracciato la concorrenza

La giungla delle bollette : ecco come evitare trappole con la fine della «Tutela» : ecco le cose da sapere prima di decidere. Il 41% delle famiglie (pari a 11,8 milioni di utenze domestiche) ha abbracciato la concorrenza

TRA NASCITA E MORE UNA VITA SOTTO Tutela L'onnipotenza della scienza e della tecnologia a confronto con culture che fanno perno sui linguaggi della cretività poetica - : Il sogno di rigenerazione, così come l'ossessiva difesa della VITA, della salute, dell'eterna giovinezza, diventano loro malgrado i testimoni più insospettabili dei pericoli che oggi minacciano la ...

Papa Francesco : cultura di prevenzione primo passo per la Tutela della salute : Roma, 28 apr. , askanews, Alle ore 11.30 di questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina ...

Gastronomia : Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP si rinnova : Tra i prodotti più nobili del lungo Stivale è presente la Pasta, probabilmente di origine cinese, ma la popolarità le

Sanità - Lorenzin : “Tutelare la saluta della donna favorisce quella della collettività” : “Tutelare la salute femminile significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la collettività, perché le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale”. Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione della III Giornata nazionale della salute della donna, celebrata oggi con una serie di eventi a Roma e in tutta Italia. La Giornata, promossa dal ministero insieme alla Fondazione ...

Genitori Testimoni di Geova negano trasfusione a figlia - Marziale : 'Accordo su Tutela della vita' : 'Ancora una volta, medici costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria minorile per potere intervenire su un'adolescente ricoverata con notevole ritardo e urgentemente bisognosa di trasfusione di ...

L'ambasciatore Valensise all'Università della Calabria : 'Tutelare l'interesse nazionale' : Se le scelte dei decisori politici devono essere sempre più basate su informazioni attendibili e circostanziate, in un mondo caratterizzato dal disordine è auspicabile un multilateralismo della ...

Microsoft è l’azienda d’informatica più affidabile sulla Tutela della privacy : Un recente sondaggio effettuato tra alcuni utenti statunitensi ha rivelato una situazione piuttosto inaspettata e sicuramente molto positiva per l’azienda fondata da Bill Gates. Il sondaggio in questione riguarda la fiducia che gli utenti attribuiscono alle aziende più famose e attive nel mondo informatico ma non solo come ad esempio Uber, Google, Amazon e Tesla. Ebbene al primo posto della classifica “Quale delle seguenti società ti ...