Turismo | l’estate a tavola con le previsioni partenze 2018

(Di venerdì 15 giugno 2018) Nell’anno internazionale del cibo italiano nel mondo arriva a Torino il più grande mercato agricolo a km zero mai realizzato dove saranno svelate in anteprima leper, in occasione del via allenel primo weekend dopo la fine delle scuola. L’appuntamento è per sabato 16 giugno dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali di Torino. Un’occasione unica per turisti italiani e stranieri che affollano il capoluogo piemontese per acquistare i tradizionali souvenir delle vacanze, gustare il meglio del Made in Italy acon Campagna Amica ma anche per fare acquisti solidali, con il lancio della prima “spesa sospesa” che offre per la prima volta la possibilità per i visitatori di lasciare pagati frutta, verdura, formaggi, salumi gourmet e ogni tipo di genere alimentare della spesa a chi non può ...