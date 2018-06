Turismo | “Il mare più bello” | ecco la classifica delle località imperdibili

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 giugno 2018) Le terre della Baronia di Posada e del Parco di Tepilora in provincia di Nuoro, sulla costa occidentale della Sardegna; il litorale di Chia, nel sud della Sardegna; lamma Toscana: queste le mete che conquistano il podio dellapremiate con 5 vele, il massimo riconoscimento attribuito da Legambiente e Touring Club italiano ai comprensori turistici raccolti nell’annuale guida “Ilpiù bello“. Al quarto posto troviamo le Cinque Terre in Liguria; al quinto la costa del Parco Agrario degli Ulivi secolari in Puglia; al sesto il Cilento Antico in Campania. Seguono in la costa d’Argento e l’isola del Giglio, il Litorale di Baunei, l’isola di Ustica, il litorale NordTrapanese, la Planargia, l’Alto Salento Adriatico, la costa di Maratea, la costa della Gallura, la costa del Mito in Campania, in provincia di Salerno, e ...