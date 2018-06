: #Mondiali nuovo murales con Conte, Putin e Trump in versione calcistica. - Agenzia_Ansa : #Mondiali nuovo murales con Conte, Putin e Trump in versione calcistica. - Agenzia_Ansa : - Agenzia_Ansa : Trump elogia Conte: il popolo italiano ha fatto bene, è un bravo ragazzo e farà un grande lavoro -

Per il presidente Usail premier italianoè "". Così lo definisce in un'intervista a Fox News: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi", ha aggiunto. Ha poi annunciato che domenica chiamerà il leader nordcoreano Kim Jong-un, oltre al presidente francese Macron. Con la Corea del Nord "ho firmato un accordo con cui abbiamo ottenuto tutto", ha detto.A proposito del suo predecessore e della Crimea:Obama ha perso perché il presidente Putin non lo rispettava, non rispettava il nostro Paese e l'Ucraina.(Di venerdì 15 giugno 2018)