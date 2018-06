: Trump ufficializza dazi Usa verso Cina - TelevideoRai101 : Trump ufficializza dazi Usa verso Cina -

Come anticipato, l'amministrazioneha annunciato ufficialmente l'approvazione didel 25% su una lunga lista di prodotti Made in China, per un valore di 50 miliardi di dollari. Dando l'annuncio,ha sottolineato la "grande amicizia" con il presidente cinese Xi Jiinping, ma - ha poi detto "il commercio tra i nostri due Paesi è molto ingiusto da tanto tempo. Questa situazione non è più sostenibile". "Gli Usa imporrannoaddizionali se laadotta ritorsioni", ha aggiunto(Di venerdì 15 giugno 2018)