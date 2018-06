Trump elogia Conte | Grande | essere duri sull' immigrazione paga

ilgiornale

(Di venerdì 15 giugno 2018) Che i due si erano piaciuti si era capito, dalle foto e dagli sguardi di intesa al G7 in Canada. Il presidente del Consiglio italiano, poi, era stato velocissimo nel dare ragione anon appena questi, sbarcato in Canada, aveva detto che bisognava allargare il summit alla Russia, tornando alla formula del G8. Ora il presidente Usa rende omaggio a Giuseppe, lodandolo pubblicamente. "Il nuovo premier italiano è fantastico - dice nel programma tv FoxandFriends - sembra cheora paghi". Forse non gli hanno spiegato bene che l'autore della linea intransigente sul tema immigrati è il vicepremier Matteo Salvini. "A proposito - aggiunge - i democratici sono molto deboli". L'attacco ovviamente è a uso interno, contro i propri avversari politici, visto e considerato che tra pochi mesi si voterà per le elezioni di Midterm, espera di ...