Trump conferma | dazi su prodotti cinesi per 50 miliardi dollari

Il bilaterale a sorpresa conferma l’asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)

INCONTRO Trump-KIM JONG UN A SINGAPORE/ Casa Bianca conferma data del 12 giugno : INCONTRO TRUMP-KIM a SINGAPORE il 12 giugno: Casa Bianca conferma summit Usa-Corea del Nord, denuclearizzazione dello Stato asiatico all'ordine del giorno(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 00:03:00 GMT)

Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un : Il presidente americano Donald Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un. L’incontro era stato deciso a marzo, ma a fine maggio Trump aveva cancellato l’impegno accusando Kim e le autorità nordcoreane di aver diffuso dichiarazioni “ostili” in vista dell’incontro. The post Trump ha riconfermato che il 12 giugno incontrerà Kim Jong-un appeared first on Il Post.

