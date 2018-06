Trump approva dazi per 50 miliardi su prodotti Made in China Nel mirino il settore

ilfattoquotidiano

: Dazi, #Trump approva stretta su Cina da 50 miliardi di dollari - SkyTG24 : Dazi, #Trump approva stretta su Cina da 50 miliardi di dollari - Agenzia_Ansa : Dazi, Trump approva mega stretta sul Made in China - sole24ore : Usa, guerra all’import dalla Cina: Trump approva dazi per 50 miliardi -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Una misura drastica per punire Pechino, accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti sulla proprietà intellettuale. Il Wall Street Journal annuncia che Donaldhatosu una lunga lista diinper un valore di circa 50di dollari. Il giornale, però, spiegando però come non sia ancora chiaro quando la stretta entrerà in vigore. La decisione sarà annunciata nelle prossime ore e rischia di scatenare una guerra commerciale tra Usa e Cina senza precedenti e dagli esiti imprevedibili. Il presidente americano – racconta il Wsj – ha dato il via libera dopo un vero e proprio vertice con i suoi più stretti consiglieri della Casa Bianca e con alcuni dei massimi responsabili della sicurezza nazionale, del Tesoro e del dipartimento al commercio. Una riunione durata circa 90 minuti in cui sono state confermate tariffe ...