Non èSara Luciani, la ragazza di 21 anni ricadavere nelle acque delMuzza due giorni fa.Era scomparsa da Melzo,nel Milanese, la sera dell'8 giugno scorso, dopo essere uscita in macchina con il fidanzato Manuel Buzzini,31 anni,che si è impiccato nella casa della nonna. Questi i primi esiti dell'autopsia che non chiarisce le cause del decesso.Fra alcuni giorni il risultato degli esami tossicologici. Non si sono appurate lesioni da armi o da soffocamento: era giàquando è finita nel.(Di venerdì 15 giugno 2018)