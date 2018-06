Trials Rising - anteprima

eurogamer

: Schiantiamo motociclette in giro per il mondo @UbisoftItalia #E32018 - Eurogamer_it : Schiantiamo motociclette in giro per il mondo @UbisoftItalia #E32018 - JoypadCH : Ci siamo fatti molto male con Trials Rising all’E3 2018 -

(Di venerdì 15 giugno 2018) All'E3 di quest'anno, Ubisoft si è trovata con le spalle al muro. L'apparizione in rete di un portachiavi, a pochi giorni dall'evento di Los Angeles, ha dato una bella scossa al paniere della compagnia, se non rompendo almeno crepando l'uovo più prezioso. La conferma ufficiale di Assassin's Creed Odyssey non si è fatta attendere, un modo forse per dimostrare di avere tutto sotto controllo. Se le notizie fuggono, Ubisoft le insegue e le riporta a casa. Senza l'effetto sorpresa, però, era chiaro che la presenza di Assassin's Creed all'E3 non avrebbe avuto lo stesso impatto sul pubblico. La bomba fa meno effetto se passi i giorni ad osservare la miccia che si consuma lentamente, e non appena Guillemot scende dal palco, dopo saluti e ringraziamenti di rito, in tanti sono stati pronti a sottolineare come durante la conferenza della software house francese non siano state presentate reali ...