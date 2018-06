Trento schiacciata in casa | per l' EA7 Milano scudetto numero 28

sport.ilmessaggero

: Trento schiacciata in casa: per l'EA7 Milano è lo scudetto numero 28 - IlmsgitSport : Trento schiacciata in casa: per l'EA7 Milano è lo scudetto numero 28 - ilmessaggeroit : Trento schiacciata in casa: per l'EA7 Milano è lo scudetto numero 28 - DaRonz82 : Gomes ha scelto un bel modo per sbloccarsi: penetrazione sulla linea di fondo e schiacciata poderosa. Trento non molla. #TrentoMilano -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Non c'è spazio per ulteriori polemiche, parla il campo. E sul campo la forza diche vince 71-96 gara 6 e diventa campione d'Italia per la ventottesima volta nella sua storia. L'EA7 è padrona ...