Travolto e ucciso dopo un folle inseguimento da due rom | i funerali di Duccio | lutto a

Incidente sull'A13 - camionista scende dal tir sulla corsia d'emergenza : Travolto e ucciso : Un uomo, sceso da un Tir fermo in corsia di emergenza , è stato travolto e ucciso dai veicoli lungo l'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova. Lo ...

Travolto e ucciso dopo un folle inseguimento : i funerali di Duccio - lutto cittadino a Firenze : A Firenze è il giorno dei funerali di Duccio Dini, il ragazzo di 29 anni Travolto e ucciso domenica scorsa al termine...

Duccio Travolto e ucciso delle auto dei rom : convalidati gli arresti in carcere : Restano in carcere Amet Remzi , 65 anni, e Mustafa Dehran , 36 anni, i due cittadini macedoni accusati dalla Procura di omicidio volontario per la morte del 29enne Duccio Dini, che domenica scorsa a ...

Duccio non ce l'ha fatta - Travolto e ucciso dalla corsa folle dei rom : Firenze - Quando i medici dell'ospedale fiorentino di Careggi hanno staccato la spina che teneva in vita Duccio Dini, nel tardo pomeriggio di ieri, un'esplosione di rabbia e dolore ha colpito l'intera ...

Verona - 15enne in bici Travolto e ucciso da un’auto : il conducente positivo all’alcoltest : L’incidente mortale è avvenuto nella notte nel comune di Zevio, nel Veronese. La vittima è un ragazzo di origine marocchina residente a Ronco all'Adige che è stato travolto mentre era in bicicletta. Inutili i soccorsi. Il conducente dell’auto si è recato circa un’ora dopo l’incidente dai carabinieri.Continua a leggere

15enne in bici Travolto e ucciso da un'auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all'una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è c

15enne in bici Travolto e ucciso da un’auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all’una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è costituito poco dopo ai carabinieri. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio ...

15enne in bici Travolto e ucciso da un’auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all’una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è costituito poco dopo ai carabinieri. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio ...

15enne in bici Travolto e ucciso da un'auto : Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all'una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della ...

Verona - 15enne in bicicletta Travolto e ucciso da un'auto : Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato investito da un' auto . L'incidente è accaduto la scorsa notte nel Veronese, sulla Strada Ronchesana, in località Villabroggia , nel comune di Zevio , ...

Si ferma a cambiare una ruota in autostrada - Rudi Travolto da un’auto e ucciso a 36 anni : Lo schianto lungo l’autostrada A14 dir nel Ravennate. L'uom era fermo sula corsia di emergenza per cambiare una gomma forata quando è stato travolto da un'altra aiuto che sopraggiungeva nella stessa direzione.Continua a leggere

Porto Recanati. Federico Dottori Travolto e ucciso mentre era in bici : Un grave incidente stradale avvenuto a Porto Recanati (Macerata) è costato la vita a Federico Dottori. L’incidente è avvenuto in una

Torna dalla discoteca in bici - Federico Travolto da un’auto e ucciso a 25 anni : Federico Dottori amava salire in sella alla sua bicicletta per evitare di mettersi al volante con addosso la stanchezza della serata. Durante il tragitto però un'auto guidata da un altro giovane di 22 anni lo ha travolto con un impatto violentissimo che lo ha sbalzato a terra uccidendolo.Continua a leggere

Maniago. Parcheggia il Rav 4 in folle - settantenne Travolto e ucciso dal Suv : Una morte tragica per un friulano di 76 anni. Ha posteggiato il suo Suv in folle, senza tirare il freno