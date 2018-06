huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Trauma da sport? 4 cose da fare subito - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: Trauma da sport? 4 cose da fare subito - HuffPostItalia : Trauma da sport? 4 cose da fare subito - CasaleNews : Trauma distorsivo per Tomassini, per lui play off finiti #casalemonferrato #monferrato #novipiù #junior -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Lo sanno bene gliivi quanto è facile avere piccoli infortuni durante una seduta di allenamento. Un piede messo male mentre stiamo correndo, una caduta maldestra durante una partita a pallacanestro o a calcetto. Ma non solo. Anche nella vita di tutti i giorni, anche se non esattamenteiva, si possono verificare alcuni piccoli incidenti mentre camminiamo per strada e, ad esempio, sul nostro cammino incontriamo una bella buca. Quello che succede in sostanza è molto semplice. Una distorsione o uno strappo possono provocare un edema. Prima la sensazione di dolore poi, col passare del tempo, gonfiore ed ematoma, ovvero un bel colorito bluastro che si diffonde a vista d'occhio.Tanto per spiegarsi correttamente: l'edema è un accumulo di liquidi nelle aree che circondano i vasi sanguigni. Si traduce con gonfiore della parte che hail. Per tenere ...