ilgiornale

: Toscani attacca Salvini: 'Cretino'. Il ministro: 'Penoso, ti querelo?' - AdrMontanaro : Toscani attacca Salvini: 'Cretino'. Il ministro: 'Penoso, ti querelo?' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - vvoxonline : #Toscani attacca la #Lega: «peggio del #fascismo» @matteosalvinimi >>> -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Non si chiude ancora il duello a distanza tra Olivieroe ildegli Interni, Matteo. Il fotografo ha nuovamente messo nel mirino il leader della Lega con un tweet al vetriolo che farà certamente discutere. "Sono fiero di avere capito fin da subito, tempo fa, quanto fosseMatteo. E naturalmenterimane. Quando ci sarà il prossimo processo di Norimberga non solo lui ma anche i suoi seguaci collaborazionisti saranno sul banco degli imputati #Aquarius", ha scrittosui social. Un attacco a cui ildegli Interni ha risposto per le rime: ", altra querela per il signor?". Solo qualche giorno fa lo stesso fotografo aveva sferrato un altro attacco verso il titolare del Viminale questa volta dai microfoni di Radio 24 a La Zanzara: "? Vuole tagliare i soldi ai migranti, ma stia attento che prima o poi gli taglieranno ...