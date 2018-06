Toscana | sabato giornata regionale della donazione del sangue 

meteoweb.eu

: RT @uslnordovest: Donazione di #sangue, continuano le aperture straordinarie dei trasfusionali. Domani sabato #16giugno sarà il turno di #L… - stellaovidio1 : RT @uslnordovest: Donazione di #sangue, continuano le aperture straordinarie dei trasfusionali. Domani sabato #16giugno sarà il turno di #L… - Cesvot : RT @toscananotizie: #Sangue, sabato 16 la Giornata regionale della #donazione, dalle 9 alle 13, all'#IstitutodegliInnocenti, in piazza Sant… - DonazioneSangue : RT @toscananotizie: #Sangue, sabato 16 la Giornata regionale della #donazione, dalle 9 alle 13, all'#IstitutodegliInnocenti, in piazza Sant… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) “Il futuro ha un cuore antico”, questo il titolo scelto quest’anno per ladi sangue, che si tiene domani,16 giugno, dalle 9 alle 13, all’Istituto degli Innocenti in piazza Santissima Annunziata, a Firenze. “Ladi quest’anno – spiega Simona Carli, responsabile del CentroSangue – è incentrata su un tema che ci vede impegnati da diversi mesi: l’implementazione del nuovo Sistema informatico unicodell’intero Sistema sangue, primo ad essere realizzato in Italia. L’Innovazione e l’Informatizzazione saranno affrontati in maniera critica ed obiettiva, coinvolgendo tutti gli attori del sistema in quanto rappresentano un potente strumento di miglioramentoqualità, sicurezza e programmazione di un sistema delicato ...