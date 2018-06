Toro | due annunci | amichevole a Liverpool e il rinnovo di Moretti

NBA – Ettore Messina tra i favoriti per la panchina dei Toronto Raptors : è lotta a due con Nurse : Dopo aver allontanato coach Casey, i Toronto Raptors hanno pronte due opzioni per la panchina: Ettore Messina e Nick Nurse Dopo lo ‘sweep’, la sconfitta per 4-0 subita nelle semifinali della Eastern Conference, i Toronto Raptors hanno dato il benservito a coach Casey. Non è bastato l’aver chiuso in prima posizione la regular season, vista l’ennesima eliminazione cocente arrivata per mano del solito LeBron James. I candidati per ricoprire il ...

NBA - Ettore Messina è uno dei due finalisti per la panchina dei Toronto Raptors : I Toronto Raptors ancora non hanno deciso chi sarà il prossimo allenatore della franchigia canadese. Un bel grattacapo tenendo conto delle scadenze a brevissimo termine a cui dover far fronte: il ...

Finalmente due smartphone fuori dal coro : BlackBerry Key2 e MoTorola Moto Z3 Play : Dopo sei mesi di smartphone interessanti ma sostanzialmente basati sugli stessi concetti (e a volte su design indistinguibili uno dall’altro) Finalmente arriva qualcosa di diverso. Nelle ultime ore infatti Motorola e Tcl hanno presentato al mondo BlackBerry Key2 e Motorola Moto Z3 Play, due dispositivi che puntano su caratteristiche originali o per lo meno peculiari: una tastiera fisica e una struttura modulare. Non che incarnanino idee ...

Un Toro - due koala e tanti asciugamani : che fine hanno fatto i regali del Royal Wedding? : Rispedire al mittente. Chissà quante volte lo hanno scritto gli inservienti di Buckingham Palace, che in questi giorni stanno rimandando indietro tutti i regali di nozze inviati a Harry e Meghan da aziende o privati sconosciuti. Secondo un protocollo reale, la coppia non può accettarli in quanto qualcuno potrebbe sfruttare l’occasione per fini commerciali. Così i due sposini, che infatti avevano chiesto donazioni in beneficenza al posto di ...

Un Toro - due koala e tanti asciugamani : che fine hanno fatto i regali del Royal Wedding? : Rispedire al mittente. Chissà quante volte lo hanno scritto gli inservienti di Buckingham Palace, che in questi giorni stanno rimandando indietro tutti i regali di nozze inviati a Harry e Meghan da aziende o privati sconosciuti. Secondo un protocollo reale, la coppia non può accettarli in quanto qualcuno potrebbe sfruttare l’occasione per fini commerciali. Così i due sposini, che infatti avevano chiesto donazioni in beneficenza al posto di ...

Sorprendono due uomini con carne di Toro - linciati sul posto da 100 persone : Due musulmani sono stati linciati da una folla inferocita in un villaggio nel Madhya Pradesh, uno Stato dell'India centrale. Almeno 100 persone hanno cominciato a picchiarli con dei bastoni dopo averli accusati di aver ucciso una mucca, l'animale sacro della religione indù. Uno dei due, un sarto padre di quattro figli, è morto mentre la seconda vittima dell'aggressione si trova ricoverato in gravissime condizioni.Continua a leggere

Nba - Toronto - Boston e New Orleans vincono anche gara due : Tre partite nella notte per il secondo turno dei playoff di Nba. Le formazioni vincenti della prima sfida hanno vinto anche gara 2, portandosi perciò sul 2-0. In particolare, i Toronto Raptors hanno ...