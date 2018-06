ilfattoquotidiano

: Un gruppo di studenti del liceo Einstein di Torino ha iniziato a cenare dopo le 22 per permettere a un proprio comp… - pietroraffa : Un gruppo di studenti del liceo Einstein di Torino ha iniziato a cenare dopo le 22 per permettere a un proprio comp… - WandaGurnari : RT @fattoquotidiano: Torino, il compagno è musulmano, loro posticipano la cena di classe per il Ramadan: “Una cosa normale per noi” https:/… - SaragoSaro : RT @fattoquotidiano: Torino, il compagno è musulmano, loro posticipano la cena di classe per il Ramadan: “Una cosa normale per noi” https:/… -

(Di venerdì 15 giugno 2018) Reda Herradi, 17 anni, nato in Italia da genitori marocchini, rispetta ile può rompere il digiuno solo dopo le 22. Per questo i suoi compagni dell’Albert Einstein, il liceo scientifico diin cui frequenta la 3A, hanno posticipato ladiper consentire aldi partecipare. “Mi avevano avvisato due giorni prima che avrebbero posticipato laper stare tutti insieme. Ci sono tanti altri ragazzi che fanno ile per i quali i compagnile cene di, non solo io, per cui non mi sento un privilegiato. Hanno spostato laalle 22 così da permettermi di onorare il, che in quantosto rispettando, e poter poi festeggiare con i miei compagni la conclusione dell’anno scolastico” L'articolo, illadiper il: “Una ...