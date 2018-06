Torino | arresti domiciliari beffa | I braccialetti elettronici sono finiti | l' antagonista

Torino - droga nel passeggino : 6 arresti : 10.21 La droga da consegnare ai pusher della città era nascosta nel passeggino di un bambino: una banda di pusher è stata smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino, che hanno arrestato 5 marocchini e un italiano.Detenzione e spaccio di hashish i reati contestati a vario titolo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria erano sc attate lo scorso primo agosto, in seguito all'arresto di un grossista della droga. ...

Droga. Arresti a Cagliari - Sassari e Torino : Droga. Arresti a Cagliari, Sassari e Torino – Un’operazione antidroga si è svolta nelle prime ore di oggi nel Cagliaritano, a Sassari e nel Torinese. Un’ottantina di carabinieri del comando provinciale di Cagliari, assieme a colleghi del Nord Sardegna e della penisola, a un elicottero decollato da Elmas, a unità cinofile e ai Cacciatori di Sardegna, è stata impegnata in perquisizioni e nell’esecuzione di misure cautelari ...

Gli arresti per i disordini di piazza San Carlo - a Torino : La polizia dice che la grande ressa dello scorso giugno fu causata dai membri di una banda che rapinava le persone utilizzando bombolette spray urticanti The post Gli arresti per i disordini di piazza San Carlo, a Torino appeared first on Il Post.

Torino e il panico in piazza San Carlo. Otto arresti : «Usarono spray urticante» : Si tratterebbe di un gruppo sospettato di aver scatenato il caos durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League

