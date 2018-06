The Magicians 3 | da oggi da oggi disponibile in esclusiva streaming su Timvision

Cast e personaggi di The Magicians 3 - su TIMVision dal 15 giugno : Felicia Day new entry : Il Cast e personaggi di The Magicians 3 arrivano oggi su TIMVision. Dal 15 giugno sbarca la terza stagione della serie fantasy di Syfy ispirata all'omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano, pubblicato col titolo Il Mago). Dopo il successo negli Stati Uniti, lo show ideato da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con nuovi imperdibili tredici episodi. La trama di The Magicians si snoda intorno a un gruppo di studenti ...

The Magicians - su Timvision la terza stagione della serie con una new entry nel cast. La clip in anteprima : The Magicians, la serie fantasy di Syfy ispirata all’omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano pubblicato col titolo Il Mago), ideata da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con la sua terza stagione in anteprima esclusiva su Timvision da venerdì 15 giugno, dopo il successo riscosso negli Usa. The Magicians racconta la vita di un gruppo di studenti del Brakebills College for Magical Pedagogy, un’istituzione segreta, ...