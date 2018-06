The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie a cinque anni dal lancio

The Last Dance - una serie sulla vita di Michael Jordan presto su Netflix : L'annuncio è di qualche ora fa dopo una breve ma intensa trattativa. Il prossimo anno arriva The Last Dance , una serie di Netflix dedicata alla vita di Michael Jordan . Non sarà una vera e propria ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : i nemici comparsi nel gameplay trailer sono i "Seraphites" - membri di un pericoloso culto religioso : A quanto pare, quelle spaventose persone viste in tutti i trailer e video di The Last of Us Part 2 finora, fanno Parte di un culto religioso.Alla conferenza E3 2018 di Sony, abbiamo finalmente ammirato il primo filmato di gameplay e, come avrete sicuramente già visto, nel video Ellie se la vedeva con un gruppo di persone seriamente intenzionata ad ucciderla.Tornano un po' più indietro, nel mese di ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto un altro ...

The Last of Us Part 2 - Ellie sarà l’unico personaggio giocabile : che fine ha fatto Joel? : The Last of Us Part 2 è stato svelato all’E3 2018 con un trailer mozzafiato, che ha mostrato anche il gameplay per la prima volta. Ha svelato inoltre che la storia si baserà soprattutto su Ellie. Si è vista infatti Ellie in una scena molto dolce e intima, ma anche di una sessione gameplay tesa e violenta. Niente Joel in The Last of Us Part 2? In effetti dopo aver svelato il trailer, una versione estesa della demo è stata mostrata anche a porte ...

E3 2018 : Ellie sarà l'unico personaggio giocabile in The Last of Us Part 2 : Non ci sono più dubbi sul fatto che The Last of Us Part 2 è una storia in cui Ellie sarà la star principale, ma ora sappiamo che sarà anche l'unico personaggio giocabile.La demo del gioco presentata allo show E3 2018 di Sony è stata incredibilmente violenta, ma allo stesso tempo anche molto dolce. Come avrete visto, è stato mostrato uno scontro tra Ellie e i Seraphite, un culto i cui membri costituiscono alcuni dei nemici nel gioco.Come segnala ...

Druckmann : "la demo di The Last of Us Part II fake? Quelli erano tutti sistemi reali" : La demo di The Last of Us Part II mostrata nel corso della conferenza E3 2018 di PlayStation ha colpito nel segno proponendo un titolo che secondo quanto mostrato potrebbe alzare ancora di più l'asticella della qualità tipica delle produzioni di Naughty Dog.C'è però chi si pone delle inevitabili domande di fronte a una qualità così elevata: è tutto vero o come spesso accade si tratta di una demo che mostra elementi che nel gioco finale non ...

E3 2018 : le nuove immagini di The Last of Us Part 2 ci offrono uno sguardo ravvicinato a Ellie - Dina e Jesse : Come sequel dell'acclamato titolo originale, The Last of Us Part 2 sembra proporre lo stessa formula basata su personaggi di un certo spessore e sull'azione, elementi che hanno reso così avvincente il primo capitolo. Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo alle nuove immagini di The Last of Us Part 2 dedicate proprio ai personaggi.Condivise dallo sviluppatore Naughty Dog, le immagini ci offrono uno sguardo ...

E3 2018 : The Last of Us Part 2 : emergono dettagli su combattimento - fasi stealth - level design e molto altro : The Last of Us Part 2, già analizzato nella nostra anteprima, è stato uno dei grandi protagonisti dell'E3 2018 di Sony. Il nuovo episodio si è mostrato in un gameplay trailer veramente straordinario e, ora, gli sviluppatori hanno fornito qualche informazione in più all'E3 Coliseum.Nello specifico, come segnala Dualshockers, hanno preso la parola Kurt Margenau e Anthony Newman di Naughty Dog:Ellie non ha la stazza e la forza di Joel, quindi il ...

Un lunghissimo video analizza ogni singolo frame della demo di gameplay di The Last of Us Part II : La demo di gameplay di The Last of Us Part II mostrata in apertura della conferenza PlayStation all'E3 2018 ha stregato i fan di tutto il mondo grazie a una qualità delle animazioni mai vista prima in un videogioco. Col passare delle ore però, più di qualcuno ha accusato Naughty Dog di aver manipolato il gameplay presentato durante la conferenza, asserendo che le sequenze mostrate fossero così belle poiché totalmente scriptate.Come vi abbiamo ...

Il capo di Eidos Montreal si scaglia sulle animazioni di The Last of Us Part II : "sono false" : The Last of Us Part II ha aperto la conferenza Sony con un lungo video di gameplay che ha lasciato a bocca aperta milioni di fan, anche se più di qualcuno ha sospettato che il video mostrasse più una sequenza interamente scriptata piuttosto che del gameplay vero e proprio.David Anfossi, head di Eidos Montreal attualmente alle prese con lo sviluppo di Shadow of the Tomb Raider, ha voluto rincarare la dose su Twitter additando le animazioni del ...

E3 2018 : The Last of Us Part II - anteprima : Non deve essere semplice il lavoro di Naughty Dog. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, gli sviluppatori californiani alzano senza tregua il livello qualitativo delle loro opere. Lo fanno con una facilità disarmante, anche se non è da tutti settare ogni volta nuovi standard narrativi e grafici. Nonostante questa indiscutibile bravura, il loro vero talento è la capacità di toccare i tasti giusti in grado di far battere il cuore. Lo fanno sempre in ...

E3 2018 : The Last of Us Part II avrà il multiplayer - il focus del gameplay è sulla tensione e tante altre informazioni anche sullla data di uscita : Uno dei momenti più alti della conferenza E3 2018 di PlayStation è indubbiamente stato quello dedicato a The Last of Us Part II, nuovo capitolo dell'IP targata Naughty Dog che ha focalizzato l'attenzione dei presenti all'evento e di tutti i fan a casa grazie a un video gameplay estremamente spettacolare e adrenalinico. Una dimostrazione di quanto Ellie sia cresciuta e di quanto la rabbia possa spingerla a trasformarsi in una devastante macchina ...

The Last of US 2 : Nuovi dettagli svelati : Durante l‘E3 2018 di Sony, abbiamo avuto modo di vedere in azione il primo Gameplay di The Last of US 2. Quest’oggi ci giungono Nuovi dettagli che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per The Last of US 2 Tramite un botta e risposta con il creative director Neil Druckmann, veniamo a conoscenza dei seguenti dettagli: Ellie sarà costantemente in contatto con l’ambiente circostante, con la ...

E3 2018 : pubblicate delle spettacolari immagini di The Last of Us Part 2 tratte dalla versione PS4 Pro : Dopo il brutale e affascinante reveal gameplay trailer di The Last of Us Part 2 mostrato alla conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment, la compagnia ha deciso di rilasciare un kit stampa ufficiale con una galleria di schermate dell'attesissimo gioco.Gli screenshot riportati da Dualshockers, che sono stati contrassegnati come catturati su PS4 Pro, mostrano quanto visto durante il gameplay e le cutscenes, dandoci un altro assaggio di ...

E3 2018 : le novità della PlayStation - da The Last of Us 2 a Spider-Man - : I titoli VR Continua la scommessa di Sony nel mondo della Realtà Virtuale: nel video qui sopra potete vedere i titoli in arrivo per il vostro visore, da Doom VR ai ganci in prima persona di Creed. I ...